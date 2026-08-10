Ювентус и Болонья продолжают переговоры по трансферу Джона Лукуми

Лидеры итальянской Серии А активно ведут переговоры на трансферном рынке. Как сообщает Gazzetta.it, Ювентус и Болонья пытаются договориться о трансфере колумбийского защитника Джона Лукуми, однако переговоры осложняются финансовыми требованиями сторон. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство Болоньи оценивает своего защитника минимум в 20 миллионов евро. Одна из главных причин такой жёсткой позиции клуба из Эмилии-Романьи заключается в том, что команда обязана выплатить Генку 20% от суммы последующей продажи футболиста. Поэтому необоснованное снижение цены может привести к финансовым потерям.

Вариант с Тёном Копмейнерсом

Туринцы планировали предложить около 10 миллионов евро и футболиста, чтобы снизить трансферную стоимость. Изначально одним из кандидатов для включения в сделку рассматривался Хуан Кабаль, однако переговоры неожиданно повернули в другое русло, и руководство Болоньи запросило Тёна Копмейнерса.

Спортивный директор Болоньи Джованни Сартори хорошо знает нидерландского полузащитника и поддерживает тёплые отношения с его семьёй, поэтому этот вариант кажется клубу интересным. Сартори также известен как специалист, который ранее привёл футболиста в Аталанту.

Финансовые препятствия и планы на будущее

Ювентус не возражает против расставания с Тёном Копмейнерсом, однако процесс замедляет отсутствие удовлетворительных предложений по футболисту из Турции или английской Премьер-лиги. Кроме того, его годовая зарплата в размере 4,5 миллиона евро может создать для Болоньи определённые финансовые трудности.

Тем не менее вариант с арендой футболиста, при которой Ювентус будет выплачивать часть его зарплаты, может помочь положительно решить вопрос. Вариант с Фабио Миретти также остаётся запасным, однако пока его включение в сделку выглядит нереалистичным. Стороны продолжают искать оптимальную формулу для достижения соглашения.