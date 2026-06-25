Тоттенхэм обходит Манчестер Юнайтед в гонке за трансфером Матеуса Фернандеша

·29·Спорт
Тоттенхэм обходит Манчестер Юнайтед в гонке за трансфером Матеуса Фернандеша

Лондонский «Тоттенхэм» наращивает активность в летнее трансферное окно, становясь основным претендентом на полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Матеуса Фернандеша. «Шпоры» заявляют о готовности выплатить 80 миллионов фунтов стерлингов, которые запрашивают «молотобойцы» за своего 21-летнего талантливого футболиста, покинувшего Премьер-лигу Англии. Об этом сообщает Goal.com сообщает в своем материале.

По данным издания Те Тимес, «Манчестер Юнайтед» также проявлял серьезный интерес к этому игроку. Однако руководство «красных дьяволов» обеспокоено чрезмерным ростом стоимости трансфера и не желает вступать в дорогостоящую аукционную борьбу. Эта ситуация создала удобную возможность для «Тоттенхэма», который стал фаворитом в борьбе за подписание Фернандеша.

Матеус Фернандеш перешел в «Вест Хэм Юнайтед» из «Саутгемптона» в августе прошлого года за 44 миллиона евро. Несмотря на то, что команда вылетела в низший дивизион, молодой полузащитник в прошлом сезоне принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и привлек внимание многих грандов своим техническим мастерством и активностью на поле.

Роберто Де Дзерби усиливает команду

«Тоттенхэм» под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби серьезно готовится к предстоящему сезону. Клуб уже успел укрепить линию обороны такими игроками, как Энди Робертсон, Маркос Сенеси и Ян Пол ван Хекке. Кроме того, в команду недавно присоединился голкипер Мартин Дубравка. Ожидается, что трансфер Фернандеша принесет в центр поля Де Дзерби дополнительную энергию и креативность.

По информации эксперта по трансферам Маттео Моретто, «Тоттенхэм» очень близок к согласованию условий личного контракта с футболистом. Португальский полузащитник хочет продолжить карьеру в высшем дивизионе и положительно оценил идею перехода в другой лондонский клуб.

Для «Манчестер Юнайтед» ситуация выглядит гораздо сложнее. В то время как Каземиро, скорее всего, покинет команду в связи с окончанием контракта, в распоряжении клуба останутся лишь Кобби Майну и Мануэль Угарте в качестве основных центральных полузащитников. Команда Майкла Кэррика планировала приобрести как минимум двух новых полузащитников, но цена в 80 миллионов фунтов за Фернандеша может заставить их отказаться от переговоров.

Как пишет Goal.com, «Манчестер Юнайтед» предпочитает придерживаться осторожной политики на трансферном рынке. Аналогичный подход они продемонстрировали ранее при трансфере Эллиота Андерсона. Если «красные дьяволы» действительно выйдут из гонки, следующим пунктом назначения Матеуса Фернандеша с большой вероятностью станет стадион «Тоттенхэм Хотспур».

ТоттенхэмМанчестер ЮнайтедМатеус ФернандешТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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