Вице-спикер Палаты законодательного scrutiny Алишер Кадиров высказался о последних матчах национальной сборной Узбекистана, раскритиковав действия футболистов на поле и состав команды.

По его мнению, члены сборной должны прежде всего играть за свою честь и гордость. Кадиров отметил, что соперники не обладали подавляющим преимуществом в качестве, однако узбекистанским футболистам не хватило должной самоотдачи.

Политик заявил о необходимости отказаться от опоры на «заслуженных» футболистов при формировании состава и дать шанс молодежи. Он подчеркнул, что новую команду можно построить вокруг таких игроков, как Абдукодир Хусанов, Аббосбек Файзуллаев и Бехруз Аскаров.

Кадиров также отдельно отметил нехватку квалифицированного вратаря в национальной команде.

По его мнению, сейчас важнее подготовить сильную команду к квалификации следующего чемпионата мира, чем рассчитывать на большие достижения на Кубке Азии с текущим составом.

Алишер Кадиров заявил, что на данном уровне сборная Узбекистана еще не готова войти в число ведущих команд Азии.