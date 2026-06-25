Алишер Кадиров подверг резкой критике футболистов сборной Узбекистана

·6·Спорт
Алишер Кадиров подверг резкой критике футболистов сборной Узбекистана

Вице-спикер Палаты законодательного scrutiny Алишер Кадиров высказался о последних матчах национальной сборной Узбекистана, раскритиковав действия футболистов на поле и состав команды.

По его мнению, члены сборной должны прежде всего играть за свою честь и гордость. Кадиров отметил, что соперники не обладали подавляющим преимуществом в качестве, однако узбекистанским футболистам не хватило должной самоотдачи.

Политик заявил о необходимости отказаться от опоры на «заслуженных» футболистов при формировании состава и дать шанс молодежи. Он подчеркнул, что новую команду можно построить вокруг таких игроков, как Абдукодир Хусанов, Аббосбек Файзуллаев и Бехруз Аскаров.

Кадиров также отдельно отметил нехватку квалифицированного вратаря в национальной команде.

По его мнению, сейчас важнее подготовить сильную команду к квалификации следующего чемпионата мира, чем рассчитывать на большие достижения на Кубке Азии с текущим составом.

Алишер Кадиров заявил, что на данном уровне сборная Узбекистана еще не готова войти в число ведущих команд Азии.

Алишер КадировУзбекистанАбдукодир ХусановАббосбек ФайзуллаевБехруз Аскаров
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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