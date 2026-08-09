Дитмар Хаманн оценил трансфер Бруну Гимарайнса

·46·Спорт
Дитмар Хаманн оценил трансфер Бруну Гимарайнса

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн осторожно высказался о трансфере Бруну Гимарайнса в «Арсенал» за 75 миллионов фунтов стерлингов. По его мнению, бразильцу ещё предстоит многое сделать, чтобы достичь статуса игрока мирового класса, а этот переход станет для него главным испытанием. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью Спортс Моле победитель Лиги чемпионов 2005 года признал заслуги футболиста, который был капитаном «Ньюкасла Юнайтед» и вёл команду вперёд. Однако он подчеркнул, что полузащитнику ещё предстоит проявить себя, чтобы полностью оправдать высокую стоимость перехода в межсезонье и свою репутацию.

Надёжность и креативность на поле

В своём анализе Хаманн сосредоточился на стиле игры Бруну Гимарайнса. По его словам, футболист демонстрирует надёжную и ответственную игру, однако его выступления на чемпионате мира и некоторые проблемы в центре полузащиты сборной Бразилии показали, что пока недостаточно доказательств его принадлежности к полноценной элите.

В прошлом сезоне «Арсенал» забивал недостаточно голов с игры и слишком часто полагался на стандартные положения, поэтому лондонский клуб ждёт от полузащиты большего количества голов и инициативы. По мнению Хаманна, бразильский хавбек должен действовать на поле немного смелее и добавить команде той самой недостающей остроты.

Новые задачи в составе «Арсенала»

Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта ранее особо отмечал важность универсальности и лидерских качеств бразильца для тактического развития команды под руководством Микеля Артеты. Однако Дитмар Хаманн напомнил о наличии Деклана Райса и других сильных игроков, добавив, что футболисту необходимо найти своё место в новой команде и доказать статус настоящего игрока топ-уровня именно на стадионе «Эмирейтс».

Эта сделка, ставшая одним из самых громких переходов трансферного окна, призвана ещё больше усилить состав «Арсенала». Новичка команды представили перед предсезонным матчем с дортмундской «Боруссией».

АрсеналБруну ГимарайнсДитмар ХаманнАПЛТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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