«Многое изменилось»: Мареска раскрыл тактические нововведения и планы в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мареска откровенно рассказал о своих первых днях в команде и взаимоотношениях с футболистами. По словам специалиста, сразу после прихода в команду он открыл для всех игроков двери равных и открытых возможностей.

Такой подход даёт футболистам отличную возможность заново проявить себя и укрепить своё место в команде.

«Каждый футболист находится на одной стартовой линии»

Итальянский специалист отметил, что уже на первой встрече с членами клуба чётко и прямо изложил свои принципы:

«В день своего прихода в команду я сказал футболистам только одно: для меня это полный перезапуск. В моих глазах каждый футболист начинает с нуля, с одной и той же стартовой линии. Летние сборы в определённой степени также определят, как будет проходить трансферное окно», — сказал Мареска.

Тактические реформы и результат за 10 дней

Наставник «Манчестер Сити» высоко оценил нововведения, внедряемые в игру команды, и отношение футболистов к этому процессу. По словам Мареска, в настоящее время активно ведётся работа над тактическими построениями, новыми аспектами игры с мячом и без него:

«Футболисты показали, что готовы работать с новым тренером. Мы внесли некоторые изменения в тактические построения, игру с мячом и без него, а также уделили внимание другим аспектам. Это главное новшество, однако очень важно и отношение к работе тех, кто трудится здесь уже много лет. Эти 10 дней, которые мы провели вместе, имеют большое значение. Мне необходим тесный контакт с футболистами, это очень важно для будущего», — приводит слова Мареска пресс-служба клуба.

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