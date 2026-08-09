«Манчестер Сити» одолел «Атлетико» в Сеул: дубль Мармуш

В интересном и напряжённом товарищеском матче, прошедшем в столице Южной Кореи Сеул в рамках межсезонной подготовки, английский клуб «Манчестер Сити» одержал волевую победу над мадридским «Атлетико» со счётом 3:1.

Матч, за которым наблюдали миллионы азиатских болельщиков, оказался богатым на неожиданные повороты и голы.

Камбэк Мармуш и финальная точка от Аит-Нури

Первый тайм завершился с преимуществом мадридцев. На 43-й минуте Домингес вывел команду Облак вперёд — 0:1.

Однако во втором тайме «горожане» взяли ход игры в свои руки:

57-я и 59-я минуты: Омар Мармуш оформил дубль всего за две минуты и вывел «Манчестер Сити» вперёд.

90-я минута: Незадолго до окончания встречи Аит-Нури поразил ворота соперника, поставив в матче финальную точку.

Абдуқодир Ҳусанов почему не вышел на поле?

Защитник Абдуқодир Ҳусанов, находившийся в центре внимания узбекских болельщиков, пропустил этот важный товарищеский матч. Как сообщается, центральный защитник не был включён в состав в Сеул по семейным обстоятельствам и, как ожидается, присоединится к команде позже.

Протокол матча

Товарищеский матч

9 август | Сеул (Джанубий Корея)

«Манчестер Сити» — «Атлетико» 3:1

Голы: Мармуш 57, 59, Аит-Нури 90 — Домингес 43.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш, Рейс, Диаш, Гвардиол, Рейндерс, Ковачич, Савинио, Фоден, Семенё, Мармуш.

«Атлетико»: Облак, Домингес, Ле Норман, Ганско, Мартинес, Юлманн, Варгас, Коке, Мендоса, Домингес, Лукман.

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