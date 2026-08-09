«Манчестер Сити» одолел «Атлетико» в Сеул: дубль Мармуш

·73·Спорт
«Манчестер Сити» одолел «Атлетико» в Сеул: дубль Мармуш

В интересном и напряжённом товарищеском матче, прошедшем в столице Южной Кореи Сеул в рамках межсезонной подготовки, английский клуб «Манчестер Сити» одержал волевую победу над мадридским «Атлетико» со счётом 3:1.

Матч, за которым наблюдали миллионы азиатских болельщиков, оказался богатым на неожиданные повороты и голы.

Камбэк Мармуш и финальная точка от Аит-Нури

Первый тайм завершился с преимуществом мадридцев. На 43-й минуте Домингес вывел команду Облак вперёд — 0:1.

Однако во втором тайме «горожане» взяли ход игры в свои руки:

  • 57-я и 59-я минуты: Омар Мармуш оформил дубль всего за две минуты и вывел «Манчестер Сити» вперёд.

  • 90-я минута: Незадолго до окончания встречи Аит-Нури поразил ворота соперника, поставив в матче финальную точку.

Абдуқодир Ҳусанов почему не вышел на поле?

Защитник Абдуқодир Ҳусанов, находившийся в центре внимания узбекских болельщиков, пропустил этот важный товарищеский матч. Как сообщается, центральный защитник не был включён в состав в Сеул по семейным обстоятельствам и, как ожидается, присоединится к команде позже.

Протокол матча

Товарищеский матч

9 август | Сеул (Джанубий Корея)

«Манчестер Сити» — «Атлетико» 3:1

Голы: Мармуш 57, 59, Аит-Нури 90 — Домингес 43.

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш, Рейс, Диаш, Гвардиол, Рейндерс, Ковачич, Савинио, Фоден, Семенё, Мармуш.

  • «Атлетико»: Облак, Домингес, Ле Норман, Ганско, Мартинес, Юлманн, Варгас, Коке, Мендоса, Домингес, Лукман.

Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Манчестер СитиАтлетико МадридСеулОмар МармушАбдуқодир Ҳусанов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Жирона хочет вернуть своего бывшего футболиста из Саудовской АравииЖирона хочет вернуть своего бывшего футболиста из Саудовской АравииСегодня, 02:52Неделя, которая решит судьбу Хулиана Альвареса, началасьНеделя, которая решит судьбу Хулиана Альвареса, началасьСегодня, 02:35Дарвин Нуньес объявил о трансфере в «Ливерпуль» раньше клубаДарвин Нуньес объявил о трансфере в «Ливерпуль» раньше клубаСегодня, 02:16Монако отклонил крупное предложение по Ламину КамараМонако отклонил крупное предложение по Ламину КамараСегодня, 01:34Ювентус и Болонья продолжают переговоры по трансферу Джона ЛукумиЮвентус и Болонья продолжают переговоры по трансферу Джона ЛукумиСегодня, 00:55Флориан Вирц доволен тактическими идеями Андони ИраолыФлориан Вирц доволен тактическими идеями Андони ИраолыСегодня, 00:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)