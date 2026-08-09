Барселона столкнулась с проблемой нехватки голов перед сезоном

Как сообщает Mundo Deportivo, товарищеские матчи «Барселоны» Ханси Флика в рамках подготовки к сезону выявили серьезную проблему состава — нехватку голов в линии атаки. Уход Роберта Левандовски и возможный трансфер Феррана Торреса создали для каталонцев большую брешь в нападении. Об этом Goal.com сообщает .

Позднее возвращение футболистов сборных из-за чемпионата мира стало настоящей головной болью для главного тренера Ханси Флика. Последняя группа игроков присоединилась к команде 12 августа. Первые три предсезонных матча наглядно продемонстрировали слабость команды в атаке.

Проблемы в атаке и неудовлетворительная статистика

Матчи против «Бирмингема», «Ноттингем Форест» и «Удинезе», а также их результаты вызывают тревогу у болельщиков. В частности, два из первых трех матчей продолжались всего по 45 минут, и во всех встречах команде не хватало ударов в створ. Перед матчами с «Базелем» и в рамках Кубка Жоана Гампера « Барселона » смогла забить всего три гола.

Большинство этих голов было забито после стандартных положений. В частности, два из трех мячей были забиты с пенальти, а еще один стал результатом добивания. Египетский талант Хамза Абделькарим оформил дубль, а бразильский вингер Рафинья записал на свой счет еще один гол.

Уход лидеров и трансферные планы

Спад результативности напрямую связан с уходом Роберта Левандовски, который на протяжении четырех сезонов в составе «Барселоны» забивал в среднем по 30 голов за год. Ситуацию усугубляет то, что Ферран Торрес, забивающий около 20 мячей за сезон, также выразил желание покинуть клуб. Нападающий уже сообщил руководству, что хочет присоединиться к «Пари Сен-Жермен».

В матче с «Удинезе» Флик рассчитывал на Рафинью, Фермина, Адеми, Бесси и Хамзу. Немецкий специалист пока ждет возвращения в состав главных бомбардиров команды — Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Однако сложившаяся ситуация вынуждает спортивное руководство клуба действовать незамедлительно.

В настоящий момент трансфер таких игроков, как Хулиан Альварес, или поиск альтернативного плана стал для «Барселоны» первоочередной задачей. До начала официальных матчей тренерский штаб обязан найти способы повысить эффективность линии атаки.