Барселона столкнулась с проблемой нехватки голов перед сезоном

·56·Спорт
Барселона столкнулась с проблемой нехватки голов перед сезоном

Как сообщает Mundo Deportivo, товарищеские матчи «Барселоны» Ханси Флика в рамках подготовки к сезону выявили серьезную проблему состава — нехватку голов в линии атаки. Уход Роберта Левандовски и возможный трансфер Феррана Торреса создали для каталонцев большую брешь в нападении. Об этом Goal.com сообщает .

Позднее возвращение футболистов сборных из-за чемпионата мира стало настоящей головной болью для главного тренера Ханси Флика. Последняя группа игроков присоединилась к команде 12 августа. Первые три предсезонных матча наглядно продемонстрировали слабость команды в атаке.

Проблемы в атаке и неудовлетворительная статистика

Матчи против «Бирмингема», «Ноттингем Форест» и «Удинезе», а также их результаты вызывают тревогу у болельщиков. В частности, два из первых трех матчей продолжались всего по 45 минут, и во всех встречах команде не хватало ударов в створ. Перед матчами с «Базелем» и в рамках Кубка Жоана Гампера «Барселона» смогла забить всего три гола.

Большинство этих голов было забито после стандартных положений. В частности, два из трех мячей были забиты с пенальти, а еще один стал результатом добивания. Египетский талант Хамза Абделькарим оформил дубль, а бразильский вингер Рафинья записал на свой счет еще один гол.

Уход лидеров и трансферные планы

Спад результативности напрямую связан с уходом Роберта Левандовски, который на протяжении четырех сезонов в составе «Барселоны» забивал в среднем по 30 голов за год. Ситуацию усугубляет то, что Ферран Торрес, забивающий около 20 мячей за сезон, также выразил желание покинуть клуб. Нападающий уже сообщил руководству, что хочет присоединиться к «Пари Сен-Жермен».

В матче с «Удинезе» Флик рассчитывал на Рафинью, Фермина, Адеми, Бесси и Хамзу. Немецкий специалист пока ждет возвращения в состав главных бомбардиров команды — Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Однако сложившаяся ситуация вынуждает спортивное руководство клуба действовать незамедлительно.

В настоящий момент трансфер таких игроков, как Хулиан Альварес, или поиск альтернативного плана стал для «Барселоны» первоочередной задачей. До начала официальных матчей тренерский штаб обязан найти способы повысить эффективность линии атаки.

БарселонаХанси ФликРоберт ЛевандовскиХамза АбделькаримПари Сен-Жермен
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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