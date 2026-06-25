Юрген Клопп восхищен игрой Месси и Роналду на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что внимательно следит за ходом чемпионата мира 2026 года. Опытный специалист не скрыл своего восхищения тем, что такие легендарные звезды, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на возраст, продолжают демонстрировать игру на высочайшем уровне. По мнению Клоппа, эти два легенды остаются главными героями турнира. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью Sky Sports Клопп особо отметил ответ Криштиану Роналду на критику. Португальская звезда сумела восстановиться после неудачного старта на турнире. Клопп высоко оценил игру 41-летнего нападающего в матче против сборной Узбекистана, который завершился победой со счетом 5:0, в котором Роналду оформил дубль. Благодаря этому результату Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по количеству голов за свою страну.

«Как обычного болельщика, меня это очень завораживает, ведь они — величайшие игроки последних десяти-пятнадцати лет. Криштиану Роналду подвергся жесткой критике после первого матча, я и сам это заметил. Но вернуться в 41 год с такой интенсивностью и страстью — это невероятно. То, что он до сих пор переживает из-за неудач и реагирует на них, заслуживает уважения», — говорит Юрген Клопп.

О тактическом гении Месси

Клопп также отметил, что внимательно наблюдал за игрой Лионеля Месси в матче против Австрии (2:0) и подчеркнул уникальность действий аргентинца на поле. По его словам, то, что Месси мало бегает, — это не лень, а результат высокого тактического интеллекта и умения «сканировать» поле.

«Люди думают, что он просто ходит, а я говорю, что он изучает поле. Даже когда мяч был в другом месте, я смотрел на него. Он измеряет расстояния, точно знает, где должен находиться, когда переместиться на правый фланг или в центр. В игре с Австрией первый гол он забил благодаря мастерству, а второй — потому что захотел. Если бы он реализовал пенальти, то забил бы шесть мячей в двух матчах», — добавил немецкий тренер.

Клопп считает историческим событием возможность насладиться игрой представителей этого великого поколения. Он признался, что даже встреча с его бывшим подопечным Алексисом Мак Аллистером была приятна, но личная встреча с Лионелем Месси стала особенным и волнующим моментом даже для 59-летнего опытного тренера.

События в рамках ЧМ-2026 показывают, что Месси и Роналду все еще остаются в элите мирового футбола. Признание Клоппа подтверждает, что не только физическая форма, но и психологическая устойчивость, а также тактические знания этих футболистов по-прежнему находятся на пике.