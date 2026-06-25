Сможет ли Узбекистан выйти в плей-офф? Всё решится в последнем туре

Шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года всё еще сохраняются. Однако для того, чтобы «белые волки» прошли в следующий этап, одной лишь победы может оказаться недостаточно.

Сборная под руководством Фабио Каннаваро утратила возможность занять первое или второе место в группе «К». Теперь Узбекистан может попасть в 1/16 финала только в качестве одной из лучших команд, занявших третье место.

Для этого национальной команде необходимо победить в последнем туре Демократическую Республику Конго. Важна победа с максимально крупным счетом, так как при равенстве очков разница мячей станет одним из решающих показателей.

На данный момент в рейтинге команд, занимающих третьи места, лидирует Босния и Герцеговина с 4 очками. Боснийцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

За ними следуют Швеция, Хорватия, Южная Корея, Алжир, Парагвай и Шотландия, набравшие по 3 очка. Кабо-Верде и Бельгия имеют по 2 очка. Демократическая Республика Конго и Эквадор набрали по 1 очку, а Сенегал пока не заработал ни одного.

Задача Узбекистана предельно ясна: обыграть Конго и ждать результатов в других группах. Чтобы шансы «белых волков» выросли, ряд соперников, борющихся за третье место, должны потерять очки или проиграть.

Матчи последнего тура команд, борющихся за третье место:

Япония — Швеция

Хорватия — Гана

Алжир — Австрия

Парагвай — Австралия

Кабо-Верде — Саудовская Аравия

Новая Зеландия — Бельгия

Конго ДР — Узбекистан

Эквадор — Германия

Сенегал — Ирак

РЕЙТИНГ КОМАНД НА ТРЕТЬИХ МЕСТАХ

Особенно важными для Узбекистана будут результаты Швеции, Хорватии, Алжира и Парагвая. Если эти команды потеряют очки, «белые волки» смогут их обойти. Отсутствие побед у Кабо-Верде и Бельгии также сыграет на руку Узбекистану.

Но прежде всех расчетов команда Каннаваро должна выполнить свою задачу. Ничья или поражение в матче против ДР Конго уничтожат надежды на плей-офф. Победа же сохранит сложный, но реальный сценарий выхода на следующий этап мундиаля.

Таким образом, судьба сборной Узбекистана зависит не только от неё самой, но и от итогов последнего тура в других группах. Теперь каждый гол, каждое очко и даже разница мячей приобретают решающее значение.