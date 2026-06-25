Защитник «Интера» Стефан де Врай неожиданно переходит в чемпионат Греции

Опытный защитник итальянского «Интера» и сборной Нидерландов Стефан де Врай близок к неожиданному повороту в своей карьере. 34-летний футболист в статусе свободного агента находится на финальной стадии переговоров о переходе в греческий клуб «Панатинаикос». Решение защитника, который на протяжении восьми лет выступал на высоком уровне в Серии А, стало для многих неожиданностью. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации издания Эиндховенс Дагблад, воспитанник «Фейеноорда» Стефан де Врай готов начать новое приключение в столице Греции, Афинах. Он накопил огромный опыт, проведя более 300 матчей в чемпионате Италии за «Лацио» и «Интер». В настоящее время стороны согласовывают последние детали контракта, и в ближайшее время ожидается официальное объявление.

«Панатинаикос» неудачно завершил прошлый сезон, заняв четвертое место в Суперлиге Греции. Руководство клуба, отставшее от чемпиона — команды АЕК на 20 очков, решило радикально реформировать состав. Именно в рамках этих реформ трансфер опытного защитника свидетельствует о серьезности амбиций команды.

Новый тренер и изменения в составе

После неудачных результатов в клубе был отправлен в отставку бывший наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес. Его место занял 38-летний датский специалист Якоб Неструп, известный своей успешной деятельностью в клубе «Копенгаген». Как пишет Goal.com, молодой тренер намерен выстроить линию обороны вокруг лидера, выступавшего в элите европейского футбола, такого как Стефан де Врай.

В Афинах голландского футболиста ждут знакомые лица. В составе «Панатинаикоса» он будет играть вместе со своим соотечественником Тонни Вилленой и Сириэлем Дессерсом, который эффективно выступал в прошлом сезоне. Этот фактор, несомненно, поможет Стефану де Враю быстрее адаптироваться к новой команде и обстановке.

За время пребывания в «Интере» Стефан де Врай собрал богатую коллекцию трофеев. В составе «нерадзурри» он трижды становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Кубок Италии и трижды становился обладателем Суперкубка страны. Такой менталитет победителя крайне необходим «Панатинаикосу», который не может завоевать чемпионский титул с 2010 года.

В настоящее время футболист готовится к прохождению медицинского осмотра и присоединению к сборам команды, которые пройдут в Нидерландах. Интересно, что в рамках сборов греки планируют провести товарищеский матч против амстердамского «Аякса». Для защитника, пропустившего последний чемпионат мира из-за травмы, этот трансфер должен стать новым глотком свежего воздуха.