5 голов в Лондоне: «Боруссия Д» одолела «Арсенал» в Эмирейтс Куп

На знаменитом лондонском стадионе «Эмирейтс» в рамках традиционного турнира Эмирейтс Куп «Арсенал» принял дортмундскую «Боруссия». В напряжённом и богатом на голы матче немцы одержали победу со счётом 3:2.

Эта игра в рамках межсезонного сбора подарила зрителям настоящий атакующий футбол.

Быстрые голы дортмундцев и попытка «канониров» отыграться

Гости очень активно начали встречу. В результате уже на 7-й минуте Инасио открыл счёт, а к 29-й минуте Каретсас укрепил преимущество дортмундцев — 0:2.

Во втором тайме подопечные Микель Артета смогли вернуться в игру:

54-я минута: Молодой талант Итан Нванери сократил отставание (1:2).

58-я минута: Вскоре игрок дортмундского клуба Гаду вновь увеличил разрыв (1:3).

69-я минута: шведский нападающий лондонцев Виктор Гёкереш точно исполнил пенальти и забил последний гол в матче (2:3).

В оставшееся время «Арсенал» провёл ряд атак, пытаясь восстановить равновесие, однако защита «Боруссия» сохранила неприкосновенность своих ворот.

Протокол матча

Товарищеский матч. Эмирейтс Куп

9 августа | Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» — «Боруссия Д» 2:3

Голы: Нванери 54, Гёкереш 69 (пен.) — Инасио 7, Каретсас 29, Гаду 58.

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