Бывшая звезда английского «Ливерпуля» Джон Барнс поделился своим мнением об изменениях в составе, которые ожидаются при новом главном тренере Андони Ираоле, а также о возможном возвращении уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса. Сообщения о том, что Нуньес, известный в составе мерсисайдцев своим специфическим «хаотичным» стилем игры, может снова вернуться в английскую Премьер-лигу, вызвали бурные дискуссии среди футбольного сообщества. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию Goal.com Барнс отметил, что возвращение 26-летнего форварда в команду во многом зависит от тактических взглядов нового тренера. Дарвин Нуньес был переведен из клуба «Бенфика» в 2022 году за 64 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на то, что он провел за «Ливерпуль» 143 матча и забил 40 голов, его стабильность неоднократно подвергалась критике.

Новый тренер и новая философия

По мнению Джона Барнса, команде теперь следует отказаться от футбола в стиле «хеавй метал» времен Юргена Клоппа и полностью поддержать идеи нового наставника Андони Ираолы. «Если Ираола захочет играть в футбол, основанный на хаотичных и стремительных атаках, то Дарвин Нуньес может вписаться в эту систему. Однако если тренер выберет другой стиль, возвращение уругвайского нападающего будет бессмысленным», — говорит легенда клуба.

В настоящее время Нуньес является игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль», где он не может показать ожидаемую игру. Из-за лимита на иностранных футболистов он не попал в заявку команды на внутренний чемпионат. В связи с этим саудовский клуб выразил готовность отпустить его в качестве свободного агента. Это может создать для «Ливерпуля» возможность вернуть его бесплатно.

Барнс также остановился на взглядах лидера команды Мохамеда Салаха относительно стиля игры. По его словам, футболисты не должны диктовать свои условия тренеру, а напротив, обязаны адаптироваться к любой выбранной тактике. Это послужит важнейшим фактором для будущих успехов «Ливерпуля».

Для болельщиков «Ливерпуля» Дарвин Нуньес стал не просто футболистом, а своего рода «культовым героем» благодаря своему неустанному движению на поле и неожиданным решениям. Его возвращение может привнести новую энергию в линию атаки команды, однако для осуществления этого трансфера руководство клуба и тренерский штаб должны прийти к соглашению.

В заключение можно сказать, что «Ливерпуль» действует на трансферном рынке осторожно. Ожидается, что новая эра под руководством Андони Ираолы изменит не только состав команды, но и её общий облик на поле. Возвращение Нуньеса вполне может стать первым и самым громким шагом в этих переменах.