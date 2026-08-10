Монако отклонил крупное предложение по Ламину Камара

Французский клуб «Монако» отклонил официальное предложение английского «Кристал Пэлас» в размере 50 миллионов евро за полузащитника Ламина Камара. По данным Нике Матин и Фут Меркато, монегаски требуют за талантливого футболиста не менее 60 миллионов евро, а в борьбе за него также активно участвуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время ситуация вокруг Ламина Камара на трансферном рынке становится всё более напряжённой. Футболист, связанный с «Монако» действующим контрактом до 2029 года, не обязан покидать клуб. Кроме того, французская команда уже заработала 105 миллионов евро на продаже других игроков в летнее трансферное окно, что позволяет ей ждать предложений от покупателей.

Твёрдая позиция главного тренера

Главный тренер «Монако» Филипе Луис не скрывает своей решимости сохранить лидера команды. После товарищеского матча с «Ливерпулем», состоявшегося в воскресенье и завершившегося победой монегасков со счётом 3:2, специалист поделился своими мыслями. Он подчеркнул, что хочет усилить команду и даже из эгоистичных соображений не желает ухода ни одного ключевого игрока.

По словам Филипе Луиса, Камара является одним из лучших полузащитников мира. &куот;Мы каждый день говорим о составе и трансферах. Я хочу сохранить его в команде. Он великолепно обращается с мячом и покрывает огромные расстояния на поле. Это выдающийся футболист, который играет ключевую роль в моей игровой системе&куот;, — добавил тренер.

Интерес английских клубов

«Кристал Пэлас» сделал смелое предложение в размере 50 миллионов евро за Ламина Камара, предприняв первый конкретный шаг на трансферном рынке. Однако «Монако» посчитал эту сумму недостаточной. Тем временем «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также внимательно следят за выступлениями футболиста.

В частности, болельщики «Ливерпуля» получили возможность вблизи оценить игру Ламина Камара в воскресном товарищеском матче. В центре поля он продемонстрировал высокий класс в противостоянии с Домиником Собослаи и Райаном Гравенберхом. Если в составе мерсисайдцев возникнут потери, Камара может стать главным кандидатом на усиление их полузащиты. Сейчас сообщается, что футболист счастлив в «Монако», и клуб надеется сохранить его в команде.