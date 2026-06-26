Переговоры по трансферу звезды сборной Бразилии Неймара в американский клуб «ФК Цинциннати» неожиданно прекратились. По имеющейся информации, футболист был недоволен медленным темпом переговоров и решил разорвать контакты с американским клубом. Эта ситуация вызвала большой резонанс в футбольном мире, так как ожидалось, что переход бразильского нападающего в МЛС выведет интерес к лиге на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По данным The Athletic, спортивный директор «ФК Цинциннати» Крис Олбрайт и президент Джефф Бердинг посетили Бразилию в апреле этого года, где встретились с Неймаром и его отцом. Несмотря на переговоры, длившиеся несколько месяцев, американский клуб не выступил с официальным и конкретным предложением 34-летнему футболисту. Именно эта неопределенность стала основным фактором, разочаровавшим Неймара и его представителей.

Финансовые условия и отсутствие предложения

Неймар заявлял о готовности присоединиться к команде из штата Огайо, если финансовые условия будут удовлетворительными. Однако руководство клуба не продвинулось дальше устных переговоров. В итоге один из самых талантливых футболистов мира предпочел рассмотреть другие варианты для своего будущего. На данный момент его контракт с бразильским «Сантосом» действует до конца года.

Нападающий в текущем сезоне провел за «Сантос» 15 матчей, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи. Его физическое состояние и игровая форма остаются на высоком уровне, что привлекает внимание многих грандов. За время карьеры в таких клубах, как «Барселона» и «ПСЖ», Неймар забил 216 мячей, доказав свою результативность.

Интерес Неймара к МЛС не угас

Хотя соглашение с «ФК Цинциннати» не было достигнуто, Неймар по-прежнему позитивно относится к идее игры в североамериканской лиге. Если будет предложен достойный проект и финансовые гарантии, он может последовать по стопам Лионеля Месси в США. Это, несомненно, послужит дальнейшему росту маркетингового потенциала МЛС.

В то же время Неймар вернулся в сборную Бразилии после длительного перерыва. В матче против Шотландии, завершившемся победой со счетом 3:0, он провел свою 129-ю игру. Нападающий, забивший 79 голов за национальную команду, сейчас сосредоточил все свое внимание на международных турнирах.

В заключение можно сказать, что для «ФК Цинциннати» это может стать упущенной большой возможностью. Тот факт, что звезда уровня Неймара может стать свободным агентом на трансферном рынке, усилит конкуренцию между многими клубами, включая команды из Европы и Ближнего Востока. Следующий пункт назначения футболиста прояснится в ближайшие месяцы.