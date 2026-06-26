Переговоры между Неймаром и «ФК Цинциннати» зашли в тупик

·47·Спорт
Переговоры между Неймаром и «ФК Цинциннати» зашли в тупик

Переговоры по трансферу звезды сборной Бразилии Неймара в американский клуб «ФК Цинциннати» неожиданно прекратились. По имеющейся информации, футболист был недоволен медленным темпом переговоров и решил разорвать контакты с американским клубом. Эта ситуация вызвала большой резонанс в футбольном мире, так как ожидалось, что переход бразильского нападающего в МЛС выведет интерес к лиге на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По данным The Athletic, спортивный директор «ФК Цинциннати» Крис Олбрайт и президент Джефф Бердинг посетили Бразилию в апреле этого года, где встретились с Неймаром и его отцом. Несмотря на переговоры, длившиеся несколько месяцев, американский клуб не выступил с официальным и конкретным предложением 34-летнему футболисту. Именно эта неопределенность стала основным фактором, разочаровавшим Неймара и его представителей.

Финансовые условия и отсутствие предложения

Неймар заявлял о готовности присоединиться к команде из штата Огайо, если финансовые условия будут удовлетворительными. Однако руководство клуба не продвинулось дальше устных переговоров. В итоге один из самых талантливых футболистов мира предпочел рассмотреть другие варианты для своего будущего. На данный момент его контракт с бразильским «Сантосом» действует до конца года.

Нападающий в текущем сезоне провел за «Сантос» 15 матчей, забив 6 голов и отдав 4 голевые передачи. Его физическое состояние и игровая форма остаются на высоком уровне, что привлекает внимание многих грандов. За время карьеры в таких клубах, как «Барселона» и «ПСЖ», Неймар забил 216 мячей, доказав свою результативность.

Интерес Неймара к МЛС не угас

Хотя соглашение с «ФК Цинциннати» не было достигнуто, Неймар по-прежнему позитивно относится к идее игры в североамериканской лиге. Если будет предложен достойный проект и финансовые гарантии, он может последовать по стопам Лионеля Месси в США. Это, несомненно, послужит дальнейшему росту маркетингового потенциала МЛС.

В то же время Неймар вернулся в сборную Бразилии после длительного перерыва. В матче против Шотландии, завершившемся победой со счетом 3:0, он провел свою 129-ю игру. Нападающий, забивший 79 голов за национальную команду, сейчас сосредоточил все свое внимание на международных турнирах.

В заключение можно сказать, что для «ФК Цинциннати» это может стать упущенной большой возможностью. Тот факт, что звезда уровня Неймара может стать свободным агентом на трансферном рынке, усилит конкуренцию между многими клубами, включая команды из Европы и Ближнего Востока. Следующий пункт назначения футболиста прояснится в ближайшие месяцы.

НеймарМЛСТрансферБразилияФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси продолжает удивлять в 39 лет: Педри о бывшем одноклубникеЛионель Месси продолжает удивлять в 39 лет: Педри о бывшем одноклубникеСегодня, 02:37Борьба за Мейсона Гринвуда: началась трансферная война между Ювентусом и РомойБорьба за Мейсона Гринвуда: началась трансферная война между Ювентусом и РомойСегодня, 02:35Бруну Фернандеш принял окончательное решение о будущем: «Аль-Наср» остается ни с чемБруну Фернандеш принял окончательное решение о будущем: «Аль-Наср» остается ни с чемСегодня, 01:17Микель Оярсабаль высказался о слухах с «Барселоной» и Ламине ЯмалеМикель Оярсабаль высказался о слухах с «Барселоной» и Ламине ЯмалеСегодня, 00:54Роналду подвергся строгому досмотру в аэропорту после матча с Узбекистаном (видео)Роналду подвергся строгому досмотру в аэропорту после матча с Узбекистаном (видео)Сегодня, 00:51«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за звезду «Боруссии Дортмунд» Феликса Нмечу«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за звезду «Боруссии Дортмунд» Феликса НмечуСегодня, 00:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану