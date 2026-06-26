Борьба за Мейсона Гринвуда: началась трансферная война между Ювентусом и Ромой

·1·Спорт
Борьба за Мейсона Гринвуда: началась трансферная война между Ювентусом и Ромой

Нападающий французского клуба «Марсель» Мейсон Гринвуд стал одной из самых горячих точек на европейском трансферном рынке. Два гранда итальянской Серии А — «Ювентус» и «Рома» — вступили в серьезную борьбу за подписание этого талантливого футболиста. После эффективных выступлений в Лиге 1 24-летний английский форвард стал главной целью туринского и римского клубов. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания Calciomercato, скауты и руководство «Ювентуса» давно следят за ситуацией вокруг Мейсона Гринвуда. Туринцы высоко оценивали стиль игры футболиста еще с прошлого сезона и теперь готовятся выступить с официальным предложением. Это неожиданное вмешательство может создать серьезные проблемы для римской «Ромы».

Переговоры между «Ромой» и «Марселем» зашли в тупик

«Рома» уже довольно долго работала над трансфером Мейсона Гринвуда, однако переговоры с «Марселем» застопорились из-за финансовых требований. Французский клуб запрашивает 50 миллионов евро плюс дополнительные бонусы за своего лидера. Римляне пока не готовы выплатить такую сумму, но из-за возросшего интереса «Ювентуса» столичный клуб был вынужден пересмотреть свою стратегию.

Сообщается, что «Рома» достигла устной договоренности по личному контракту с представителями футболиста. Однако разногласия между клубами задерживают трансфер. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини видит Мейсона Гринвуда в качестве ключевой фигуры в своей тактической схеме на следующий сезон и попросил руководство приобрести его.

Как пишет Goal.com, «Рома» готова даже продать своего полузащитника Ману Конене, чтобы профинансировать этот трансфер. Английские клубы «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к услугам Ману Конене, однако говорят, что сам футболист мечтает перейти в «Пари Сен-Жермен».

Почему не реализовался турецкий вариант?

В борьбе за Мейсона Гринвуда участвовал и турецкий клуб «Фенербахче». Один из кандидатов в президенты клуба Хакан Сафи даже заявлял, что достиг соглашения с футболистом о зарплате в 12 миллионов евро в год. Однако поражение Сафи на выборах полностью перечеркнуло вероятность этого трансфера, и стамбульский клуб вышел из гонки.

В настоящее время основная борьба за Мейсона Гринвуда переместилась на итальянские поля. Финансовые возможности «Ювентуса» и его участие в Лиге чемпионов могут стать серьезным препятствием для «Ромы». В то же время «Марсель» не намерен снижать свои требования, что делает трансферную гонку еще более острой.

ЮвентусРомаМейсон ГринвудТрансферыСерия А
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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