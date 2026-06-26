Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф (видео)

·62·Спорт
Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф (видео)

Состоялись матчи последнего тура группы «Э» чемпионата мира 2026 года.

Сборная Германии, которая досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, уступила Эквадору со счетом 1:2. Эта победа позволила представителю Латинской Америки выйти в следующий раунд в числе лучших команд, занявших третьи места.

Матч начался стремительно. На 2-й минуте Лерой Сане вывел Германию вперед. Однако преимущество немцев было недолгим.

На 9-й минуте Ангуло забил ответный гол, сравняв счет. Во втором тайме Эквадор усилил давление, и на 77-й минуте Плата забил второй мяч своей команды.

В оставшееся время Германия пыталась сравнять счет, но Эквадор уверенно действовал в обороне и сохранил важную победу.

ЧМ-2026. Группа «Э», 3-й тур

Эквадор — Германия — 2:1

Голы: Ангуло, 9; Плата, 77 — Сане, 2.

Эквадор: Галиндес, Франко (Пресиадо, 64), Ордоньес, Пачо, Хинкапи (Эступиньян, 71), Йебоа (Торрес, 85), М. Кайседо, Вите, Ангуло (Х. Кайседо, 85), Плата, Валенсия (Родригес, 64).

Германия: Нойер, Киммих (Тяу, 60), Та, Рюдигер, Сане, Нмеча (Байер, 64), Павлович (Штиллер, 46), Раум, Мусиала, Виртц (Гросс, 73), Хавертц (Ундав, 60).

Предупреждения: Хинкапи, 43; Павлович, 44; Франко, 50; Плата, 89.

Таким образом, Германия вышла в стадию плей-офф с 6 очками. Эквадор же, набрав 4 очка, продолжит турнир в числе лучших команд, занявших третьи места.

ЭквадорГерманияЛерой СанеАнгулоПлата
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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