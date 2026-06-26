«Арсенал» усиливает борьбу за Бруно Гимарайнша: лондонцы готовят новое предложение

·35·Спорт
«Арсенал» усиливает борьбу за Бруно Гимарайнша: лондонцы готовят новое предложение

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Арсенал» предпринял серьезные шаги по переходу полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнша. Лондонский клуб сделал первоначальное предложение в размере 55 миллионов фунтов стерлингов за бразильскую звезду, однако этот запрос был отклонен. Несмотря на это, команда Микеля Артеты не намерена сдаваться и в ближайшее время готовится выступить с улучшенным предложением. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По информации издания Глобо, спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта выступает главным инициатором этого трансфера. Берта внимательно следит за игрой Бруно Гимарайнша еще со времен своей деятельности в мадридском «Атлетико». Теперь он считает футболиста идеальным кандидатом для усиления центральной линии «канониров».

Жесткая позиция «Ньюкасла»

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» не намерено легко отпускать своего лидера. 28-летний футболист играет решающую роль в тактической схеме команды и стал любимцем болельщиков. Более того, наличие контракта с клубом до июня 2028 года дает «сорокам» преимущество в переговорах. Клуб, принадлежащий Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (ПИФ), на данный момент не испытывает финансового давления и не чувствует необходимости продавать своего лучшего игрока.

Тем не менее, тот факт, что «Ньюкасл» может не принять участие в еврокубках в следующем сезоне, может повысить вероятность трансфера. Предложение от такого клуба, как «Арсенал», защищающего чемпионский титул, естественно выглядит привлекательным для любого футболиста. По данным Goal.com, ожидается, что новый финансовый пакет, предлагаемый лондонским клубом, станет серьезным испытанием для воли «Ньюкасла».

Яркая игра на чемпионате мира

Бруно Гимарайнш в настоящее время демонстрирует свое мастерство в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе он стал одним из лучших игроков команды. В частности, в матче против Шотландии он отметился двумя голевыми передачами, доведя общее количество своих ассистов до трех. Его успешное выступление на международной арене способствует дальнейшему росту его трансферной стоимости.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Ньюкасл» 41 матч во всех турнирах, приняв участие в 17 голевых действиях (голы и ассисты). Микель Артета высоко оценивает именно его умение контролировать мяч и тактическую дисциплину. Хотя сейчас футболист сосредоточен на плей-офф матче сборной Бразилии против Японии, сообщается, что он осведомлен о переговорах между клубами.

АрсеналНьюкаслБруно ГимарайншТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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