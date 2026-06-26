Деклан Райс, приобретенный лондонским «Арсеналом» за 105 миллионов фунтов стерлингов, сегодня признается одним из сильнейших полузащитников не только английской Премьер-лиги, но и всего мирового футбола. Переход из «Вест Хэма» в стан «канониров» стал поворотным моментом в карьере футболиста и поднял его уровень игры на несколько ступеней выше. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший капитан сборной Англии Терри Бутчер в интервью Goal.com высоко оценил рост Райса. По его мнению, столь дорогой трансфер и переход в престижный клуб требуют от футболиста выхода на совершенно новый уровень как в психологическом, так и в физическом плане. Опираясь на собственный опыт, Бутчер отметил, что давление и конкуренция в топ-клубах заставляют игрока больше работать над собой.

Если раньше Райса видели преимущественно как опорного полузащитника или защитника, то в системе «Арсенала» он превратился в настоящего игрока типа «бокс-то-бокс». Теперь он является основным оружием команды не только в перехватах атак соперника, но и в отдаче голевых передач и реализации стандартных положений. Его универсальность идеально вписалась в стиль Микеля Артеты.

Путь к капитанству и новая ответственность

По словам Терри Бутчера, Деклан Райс является самым подходящим кандидатом на то, чтобы в будущем принять капитанскую повязку сборной Англии от Гарри Кейна. Его лидерские качества на поле и характер превратили его в настоящий «двигатель» команды. Переход из «Вест Хэма», команды среднего звена, в « Арсенал », борющийся за чемпионство, закалил его дух.

«Когда вы играете за «Вест Хэм», соперники знают, что вас можно победить. Но когда вы выходите на поле в форме «Арсенала», все хотят вас обыграть, и это требует 100-процентной отдачи в каждом матче», — говорит Бутчер. По его мнению, Райс уже вошел в число элитных футболистов, которые могут претендовать на награду «Золотой мяч».

Сейчас 27-летний полузащитник ставит перед собой большие цели не только на клубном, но и на международном уровне. Высоко оцениваются его шансы выиграть Премьер-лигу с «Арсеналом» и стать чемпионом мира в составе сборной Англии. Сегодняшний успех юноши, которого когда-то выгнали из академии «Челси», служит примером для многих молодых футболистов.

Подводя итог, можно сказать, что рекордные средства, затраченные «Арсеналом», полностью себя оправдали. Деклан Райс не только решил проблемы в центре поля, но и играет важную роль в формировании менталитета победителей в команде. Его трансфер — яркий пример того, как правильно выбранный проект и доверие тренера могут изменить футболиста в современном футболе.