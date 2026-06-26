Asus представила самый дорогой мини-ПК в мире: цена сопоставима с электромобилем

·5·Технологии
Asus представила самый дорогой мини-ПК в мире: цена сопоставима с электромобилем

Компания Asus, известная на рынке компьютерных технологий своими высокопроизводительными устройствами, к 20-летию бренда Republic of Gamers (ROG) продемонстрировала эксклюзивную модель мини-ПК. Устройство под названием ROG NUC 20th Anniversary Edition привлекло внимание мира технологий не только своими компактными размерами, но и рекордной ценой. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, это юбилейное издание поступило в продажу на рынке Китая по цене 44 тысячи юаней или примерно 6480 долларов США. Для сравнения, за эту сумму в Китае можно приобрести компактный городской электромобиль. Столь высокая стоимость объясняется ограниченным тиражом устройства и интегрированными в него новейшими технологическими разработками.

Беспрецедентная мощность и эксклюзивный дизайн

Новый мини-ПК имеет полупрозрачный корпус в сочетании черного и золотого цветов, а его объем составляет всего 3 литра. Внутри устройства расположены 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с 24 GB GDDR7 памяти. Такие технические характеристики являются беспрецедентной мощностью для сегмента мини-ПК.

Основные технические характеристики устройства включают:

  • 64 GB оперативной памяти (DDR5-6400) с возможностью расширения до 128 GB;
  • накопитель PCIe Gen6 NVMe SSD емкостью 2 TB;
  • систему охлаждения, состоящую из Vapor Chamber (испарительной камеры) и трех вентиляторов;
  • питание через внешний блок мощностью 380 W.
Инженеры Asus уделили особое внимание эргономике устройства. В комплекте идет специальная съемная подставка, которая с помощью встроенного акселерометра определяет горизонтальное или вертикальное положение компьютера и адаптирует работу системы. Это позволяет пользователю максимально сэкономить место на рабочем столе.

Современные интерфейсы и возможности связи

Несмотря на малый объем, ROG NUC 20th Anniversary Edition оснащен широким набором портов. На передней панели расположены USB-A, USB-C и аудиоразъем, а на задней — Thunderbolt 4, четыре USB-A (10 Gbps), по два порта HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Также предусмотрен сетевой интерфейс 2.5G Ethernet.

За беспроводную связь отвечают модули Intel Killer Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, что обеспечивает максимальную скорость в онлайн-играх и при передаче больших объемов данных. По мнению экспертов, эта модель предназначена не для массового использования, а является символическим продуктом для фанатов бренда и коллекционеров.

Этот мини-ПК может свободно использоваться не только для игр, но и для сложной графической обработки и работы с алгоритмами AI. На данный момент официальная информация о продажах устройства на глобальном рынке и его цене в других регионах не предоставлена.

AsusROGMini-ПКТехнологииNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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