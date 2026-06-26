Виталий Денисов раскрыл проблемы сборной Узбекистана

Сборная Узбекистана в первых двух матчах своего первого в истории чемпионата мира вышла на поле против сильных соперников. Наши представители уступили Колумбии со счетом 1:3, а Португалии — 0:5.

Бывший игрок национальной команды Виталий Денисов поделился своим мнением об этих результатах и работе главного тренера Фабио Каннаваро.

Денисов отметил, что итальянскому специалисту не было дано достаточно времени, чтобы привить команде новый тактический стиль и подобрать футболистов, подходящих именно под эту систему.

«Фабио Каннаваро не хватило времени, чтобы внедрить новый стиль игры в сборную Узбекистана и подобрать игроков под эту тактику. К системе с тремя защитниками невозможно адаптироваться за один день», — сказал он.

По мнению экс-футболиста, такая тактическая схема требует от игроков специфических качеств. Тренерский штаб же не имел возможности полностью сформировать систему за короткий срок.

«Для постоянного использования этой схемы нужны футболисты с определенными качествами. В тренерском штабе просто не было времени реализовать всё до конца. Что получилось, то получилось», — добавил Денисов.

Он также заявил, что не согласен с мнением о том, что результат обязательно изменился бы, будь на месте Каннаваро другой тренер.

«Мы не можем однозначно сказать, что если бы на его месте работал другой тренер, результат был бы иным. Никто не сможет дать уверенный ответ на этот вопрос», — отметил бывший защитник сборной Узбекистана.

Напомним, что решающий матч между сборными Узбекистана и Демократической Республики Конго состоится 28 июня в США.

Поединок, имеющий огромное значение для обеих команд, начнется в 04:30 по ташкентскому времени.