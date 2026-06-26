Госпожа Перихан, очистившая флаг, была награждена (видео)

Госпожа Перихан, привлекшая широкое внимание в социальных сетях благодаря своему глубокому уважению к государственному флагу Турции, была принята официальными лицами.

В ходе встречи представители власти особо отметили её почтение к турецкому флагу, гражданскую ответственность и поступок, который служит примером для молодежи. Госпоже Перихан была выражена искренняя благодарность, а также подчеркнуто, что подобные качества способствуют укреплению патриотизма и национальных ценностей в обществе.

Напомним, что видео, на котором госпожа Перихан бережно очищает флаг, ранее широко распространилось в социальных сетях и было тепло встречено тысячами пользователей. Многие высоко оценили её уважение к государственному символу, назвав этот поступок образцом для подражания.