Сотни колонок нашли в таинственных горах: в чем причина?

Мать и дочь, гулявшие по знаменитой горе Шаста в штате Калифорния, США, столкнулись с неожиданностью. Ища источник странных и пугающих звуков, разносившихся по лесу, они обнаружили сотни работающих на солнечной энергии Блуетут-колонок.

Кэрри Энн Снур и ее дочь Джордан ехали верхом на лошадях, когда услышали из-за деревьев звуки, напоминающие крики. Свернув с тропы и зайдя в заросли кустарника, они с удивлением обнаружили установленные на земле колонки.

Выяснилось, что в верхней части горы таких устройств еще больше. Из большинства колонок доносился белый шум, а в некоторых звучали религиозные проповеди о «спасении» и повторяющиеся фразы.

По подсчетам Снур, на данной территории находилось от 100 до 200 колонок. Однако цель их установки до сих пор остается неизвестной.

Некоторые связывают этот случай с известными легендами о горе Шаста и Лемурии. Согласно преданиям, под горой существует таинственный подземный город Телос, где живут потомки исчезнувшей цивилизации.

Видеоролики вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Многие были поражены тем, что в самом сердце природы установлено столько электронных устройств.

Последующая проверка показала, что колонки расположены не на государственной территории, а на прилегающем частном земельном участке. Однако их точное назначение до сих пор не раскрыто.