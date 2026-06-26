«Милан» назначил нового тренера: Рууд Гуллит предупредил об опасности для Кристиана Пулишича

Руководство итальянского клуба «Милан» приняло решение привести на пост главного тренера Рубена Аморима. Португальский специалист, потерпевший неудачу в «Манчестер Юнайтед», теперь попробует свои силы на «Сан-Сиро». Однако легенда клуба Рууд Гуллит обеспокоен тем, что это назначение может создать неожиданные проблемы для нынешних лидеров команды, в частности для Кристиана Пулишича. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью изданию GOAL Гуллит отметил, что тактический подход Рубена Аморима может оказаться «очень опасным» для «Милана». По его мнению, попытка тренера насильно внедрить свою любимую схему 3-4-3 может негативно сказаться на игре футболистов, полагающихся на индивидуальное мастерство, таких как Кристиан Пулишич.

Тактические изменения и возможные риски

Рубен Аморим за 61 матч у руля «Манчестер Юнайтед» одержал всего 24 победы (результативность 38,1%). Его главной ошибкой в Англии стала попытка применить жесткую систему, не учитывая возможности игроков состава. Гуллит утверждает, что именно этот момент может дорого обойтись и «Милану».

«Пулишич принес «Милану» огромную пользу. Во многих ситуациях он спасал команду благодаря своему индивидуальному мастерству. Я надеюсь, что Аморим сможет правильно его использовать. Но я всегда сторонник осторожности в таких ситуациях. Сначала нужно посмотреть на игроков, которые у тебя есть, а затем выстраивать тактику. Если вы насильно навяжете системе, в которой команда никогда не играла, вы можете подорвать уверенность игроков в себе. Это очень опасно», — говорит легенда из Нидерландов.

Новая эра для «Милана»

После расставания с Массимилиано Аллегри руководство «Милана» выразило доверие Амориму, чтобы вывести команду на новый уровень. Аллегри покинул свой пост после того, как в прошлом сезоне команда не смогла попасть в Лигу чемпионов. Теперь перед португальским специалистом стоит задача не только показать результат, но и сохранить потенциал таких звезд, как Кристиан Пулишич.

Кристиан Пулишич сейчас является неотъемлемой частью атакующей линии «Милана». Если Аморим не откажется от своих жестких тактических взглядов, капитан сборной США может оказаться в неудобной позиции или быть пригвожденным к скамейке запасных. Это неизбежно скажется на общих результатах клуба.

Пока болельщики «Милана» и эксперты ждут дебюта Аморима в Серии А. Станет ли он делать выводы из своих ошибок в Манчестере, будет понятно в ближайших матчах. Итальянский футбол отличается тактической сложностью, что станет для нового тренера как возможностью, так и серьезным испытанием.