Основатель Кспризе за глобальную слежку: «Люди ведут себя лучше, когда за ними наблюдают»

·26·Технологии
Основатель Кспризе за глобальную слежку: «Люди ведут себя лучше, когда за ними наблюдают»

Известный представитель мира технологий, основатель фонда Кспризе Питер Диамандис выступил с резонансным заявлением по вопросу неприкосновенности частной жизни и глобального контроля. По его мнению, система массового наблюдения, развернутая по всему миру, может быть полезна для человечества, так как люди склонны вести себя более дисциплинированно и вежливо, когда чувствуют, что за ними кто-то наблюдает. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Диамандис в своем аккаунте в социальной сети Кс и в статье на платформе Субстак отметил, что приближается эпоха «радикальной прозрачности». В будущем, которое он себе представляет, никто и нигде не сможет спрятаться. По словам предпринимателя, мы окружаем нашу планету «сенсорной экосистемой». Эта система включает в себя всё: от домашних камер до смартфонов в карманах, от автономных автомобилей, таких как Tesla, до спутников в космосе.

Эпоха массового контроля и прозрачности

Эти взгляды Диамандиса укрепились после беседы с Уиллом Маршаллом, главой компании Планет (крупнейшего оператора спутников наблюдения за Землей). Маршалл подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть строительство школы или дата-центра в любой точке мира. Каждый квадратный метр поверхности ежедневно фотографируется из космоса, что выводит подотчетность на новый уровень.

Интересно, что Питер Диамандис не одинок в этом мнении. Примерно два года назад основатель Oracle Ларри Эллисон выдвинул схожий прогноз. По мнению Эллисона, в условиях системы постоянной записи и отчетности граждане будут вынуждены контролировать свое поведение. Это, в свою очередь, приведет к снижению преступности и укреплению общественного порядка.

Конец приватности и воспитание нового поколения

Сегодня люди в повседневной жизни постоянно находятся под наблюдением систем безопасности Ринг, уличных камер и различных рекламных сетей. Однако заявление Диамандиса отличается тем, что оно направлено на полное упразднение самого понятия неприкосновенности частной жизни. Он посоветовал родителям готовить своих детей к миру, где «скрытой жизни» больше не существует.

По его рекомендации, лучшая стратегия приватности для нового поколения — это честность. То есть человек должен жить так, чтобы даже при полной открытости каждого своего шага и действия ему не было за что стыдиться или чего бояться. В то же время он призвал бороться за то, чтобы наблюдение было не односторонним, а взаимным (чтобы народ также мог наблюдать за правительством и влиятельными лицами).

В условиях Узбекистана также расширяются средства технологического наблюдения, в частности, умные камеры на дорогах и системы безопасности в общественных местах. Ожидается, что взгляды Диамандиса вызовут серьезные дискуссии в мировом масштабе о балансе между личной свободой и безопасностью.

ТехнологииСлежкаПриватностьXprizeБудущее
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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