ЧМ-2026: Абдувохид Нематов также попал в исторический «черный список»

·92·Спорт
ЧМ-2026: Абдувохид Нематов также попал в исторический «черный список»

Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходящий на полях США, Мексики и Канады, входит в историю не только красивыми голами, но и неожиданными антирекордами. Именно на этом турнире был официально побит исторический рекорд по наибольшему количеству автоголов в истории финальных стадий мундиалей!

Гол, закрепивший рекорд: Нидерланды — Тунис

Причиной обновления рекорда стал матч между сборными Нидерландов и Туниса (3:1) в группе «Ф». Уже на 3-й минуте встречи полузащитник сборной Туниса Элис Схири неожиданно отправил мяч в собственные ворота.

Эта неожиданная ситуация вошла в историю ЧМ-2026 как ровно 12-й автогол турнира.

Абдувохид Нематов также в списке

Самое интересное и досадное заключается в том, что в список авторов автоголов попал и талантливый вратарь сборной Узбекистана Абдувохид Нематов. В напряженном матче против Португалии мяч неожиданно отскочил от нашего опытного голкипера и залетел в сетку ворот. Тем не менее, это часть футбола, и никто не застрахован от подобных ситуаций.

Полный список «неудачников» ЧМ-2026

Ознакомьтесь с 12 футболистами, которые «внесли свой вклад» в этот исторический рекорд, забив гол в свои ворота на чемпионате мира:

  • Махмуд Абунада (Катар)

  • Язан Аль-Араб (Иордания)

  • Мухаммад Аль-Маннай (Катар)

  • Хасан Ат-Тамбакти (Саудовская Аравия)

  • Кэмерон Борджесс (Австралия)

  • Дамиан Бобадилья (Парагвай)

  • Яссин Буну (Марокко)

  • Миро Мухайм (Швейцария)

  • Абдувохид Нематов (Узбекистан)

  • Элис Схири (Тунис)

  • Мухаммад Хани (Египет)

  • Айман Хусейн (Ирак)

Впереди важный матч!

Напоминаем, что сборная Узбекистана проведет свой последний и решающий матч в группе «К» против футболистов Демократической Республики Конго 23 июня. Это важное противостояние начнется по ташкентскому времени в 04:30 . Желаем нашим представителям только победы в предстоящем матче!

Абдувахид НематовЭльес СхириУзбекистанПортугалияНидерланды
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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