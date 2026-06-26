ЧМ-2026: Абдувохид Нематов также попал в исторический «черный список»

Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходящий на полях США, Мексики и Канады, входит в историю не только красивыми голами, но и неожиданными антирекордами. Именно на этом турнире был официально побит исторический рекорд по наибольшему количеству автоголов в истории финальных стадий мундиалей!

Гол, закрепивший рекорд: Нидерланды — Тунис

Причиной обновления рекорда стал матч между сборными Нидерландов и Туниса (3:1) в группе «Ф». Уже на 3-й минуте встречи полузащитник сборной Туниса Элис Схири неожиданно отправил мяч в собственные ворота.

Эта неожиданная ситуация вошла в историю ЧМ-2026 как ровно 12-й автогол турнира.

Абдувохид Нематов также в списке

Самое интересное и досадное заключается в том, что в список авторов автоголов попал и талантливый вратарь сборной Узбекистана Абдувохид Нематов. В напряженном матче против Португалии мяч неожиданно отскочил от нашего опытного голкипера и залетел в сетку ворот. Тем не менее, это часть футбола, и никто не застрахован от подобных ситуаций.

Полный список «неудачников» ЧМ-2026

Ознакомьтесь с 12 футболистами, которые «внесли свой вклад» в этот исторический рекорд, забив гол в свои ворота на чемпионате мира:

Махмуд Абунада (Катар)

Язан Аль-Араб (Иордания)

Мухаммад Аль-Маннай (Катар)

Хасан Ат-Тамбакти (Саудовская Аравия)

Кэмерон Борджесс (Австралия)

Дамиан Бобадилья (Парагвай)

Яссин Буну (Марокко)

Миро Мухайм (Швейцария)

Абдувохид Нематов (Узбекистан)

Элис Схири (Тунис)

Мухаммад Хани (Египет)

Айман Хусейн (Ирак)

Впереди важный матч!

Напоминаем, что сборная Узбекистана проведет свой последний и решающий матч в группе «К» против футболистов Демократической Республики Конго 23 июня. Это важное противостояние начнется по ташкентскому времени в 04:30 . Желаем нашим представителям только победы в предстоящем матче!