Кержаков: «Для выхода Узбекистана в плей-офф нужно чудо»

Бывший российский футболист Александр Кержаков высказался о шансах сборной Узбекистана выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Известно, что в 3-м туре группового этапа сборная Узбекистана выйдет на поле против своего главного конкурента за третье место — Демократической Республики Конго.

По мнению Кержакова, шансы Узбекистана на выход в следующий раунд очень низки. Для этого команде потребуется разгромить ДР Конго с крупным счетом.

«Шансы Узбекистана выйти из группы на чемпионате мира очень малы. Причина в том, что нужно победить сборную ДР Конго с очень крупным счетом», — сказал он.

Бывший нападающий не скрыл, что не верит в чудо в данной ситуации.

«Не думаю, что произойдет какое-то чудо и Узбекистан выйдет в плей-офф», — добавил Кержаков.

Российский специалист отметил, что сам факт выхода Узбекистана на мундиаль уже является большим достижением для футбола страны. В этом плане он сравнил команду со сборной Кюрасао, принимавшей участие в ЧМ-2026.

«Об этой команде можно говорить так же, как о сборной Кюрасао. Сам выход на чемпионат мира — это огромный успех для узбекского футбола. Надеюсь, в будущем они смогут развить этот результат», — заявил Кержаков в беседе с журналистом Николаем Барановым.

Теперь сборная Узбекистана постарается одержать победу над ДР Конго в последнем туре, чтобы сохранить свои шансы в турнире до конца.