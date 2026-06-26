Tesla урегулировала судебный иск по делу о гибели человека из-за системы ФСД

·29·Технологии
Tesla урегулировала судебный иск по делу о гибели человека из-за системы ФСД

Американская компания Tesla урегулировала мировым соглашением судебный иск, связанный со смертью при использовании системы помощи водителю Фулл Селф-Дривинг (ФСД). Этот инцидент усиливает споры о безопасности систем автопилота и может повлиять на технологическую репутацию компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По данным издания Bloomberg, данный судебный процесс был связан с трагическим происшествием, случившимся в 2023 году. Тогда 71-летний Джона Стори вышел из своего автомобиля, чтобы помочь регулировать движение вокруг другой аварии, возникшей из-за ослепляющего солнечного света, и был сбит Tesla Model Y. Дочь погибшего подала иск против компании Tesla и водителя.

Финансовые условия и детали соглашения пока не разглашаются. Однако, хотя эта сделка несколько снижает юридическое давление на Tesla, основной риск для компании все еще впереди. Национальное управление безопасностью движения на автомагистралях США (НХТСА) продолжает свое расследование по данному делу.

Технические сбои и федеральные расследования

В 2024 году НХТСА начало специальное расследование в отношении программного обеспечения ФСД (Супервисед) от Tesla. Поводом стали четыре крупных столкновения, произошедших в условиях ограниченной видимости, включая ослепление солнечным светом, туман или пыль. Случай с Джоной Стори также был включен в этот список.

По заявлению федерального агентства, целью расследования является оценка способности автоматизированной системы распознавать сложные погодные и световые условия на дороге и адекватно на них реагировать. К марту 2026 года уровень этого расследования был повышен до стадии «инженерного анализа», что свидетельствует о серьезности проблемы.

В отчете НХТСА указано, что имеющиеся данные свидетельствуют о недостатках системы Tesla в определении ухудшения видимости и своевременном предупреждении водителя. Это может представлять серьезную опасность не только для водителей, но и для жизни пешеходов.

Потенциальные последствия для компании

Несмотря на закрытие судебного дела, расследования на федеральном уровне не завершены. Если НХТСА установит наличие системного дефекта, Tesla может быть вынуждена отозвать (рекалл) сотни тысяч электромобилей. Это станет серьезным ударом для компании как в финансовом, так и в репутационном плане.

Кроме того, в октябре 2025 года агентство начало проверку других аспектов системы ФСД. Основанием стали многочисленные жалобы на то, что программное обеспечение не соблюдает красный свет светофора или неправильно перестраивается. В то время как интерес к автомобилям Tesla растет и на рынке Узбекистана, подобные проблемы с безопасностью призывают к бдительности и местных пользователей.

TeslaFSDАвтопилотNHTSAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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