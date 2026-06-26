Андрей Федоров: «Я бы оставил Кападзе вместо Каннаваро»

Сборная Узбекистана в первых двух матчах своего первого в истории чемпионата мира столкнулась с сильными соперниками. Наши представители уступили Колумбии со счетом 1:3, а Португалии — 0:5.

Бывший футболист национальной команды Андрей Федоров высказался о неудачных результатах на турнире и своем отношении к назначению Фабио Каннаваро главным тренером.

Федоров отметил, что если бы решение принимал он, то не назначил бы бывшего игрока сборной Италии главным тренером, а оставил бы на этом посту Тимура Кападзе.

«Будь моя воля, я бы не назначал Фабио Каннаваро главным тренером сборной Узбекистана. Я бы оставил Тимура Кападзе. Он хорошо справлялся с задачами, поставленными перед ним в качестве главного тренера национальной команды», — сказал Федоров.

Бывший футболист подчеркнул, что у Каннаваро была своя специфическая мотивация работать в Узбекистане. Однако он считает, что смена тренера повлияла на выступление команды на чемпионате мира.

В то же время Федоров отметил, что шансы Узбекистана на выход в плей-офф еще не полностью утрачены.

«Я не могу сказать, что сборная Узбекистана определенно не выйдет из группы. Надежда не очень велика, но она все равно есть. Для этого, прежде всего, нужно победить сборную ДР Конго», — заявил он.

Федоров оценил ДР Конго как серьезного соперника и особо отметил, что эта команда продемонстрировала свои сильные стороны на групповом этапе.

«Конго показало себя довольно сильной командой в групповом этапе», — добавил бывший игрок сборной Узбекистана.

Напомним, что решающий матч между сборными Узбекистана и Демократической Республики Конго состоится 28 июня в США.

Поединок, имеющий большое значение для обеих команд, начнется в 04:30 по ташкентскому времени.