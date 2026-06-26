В Пекине самолет врезался в небоскреб: распространились жуткие кадры

·3·Мир
В Пекине самолет врезался в небоскреб: распространились жуткие кадры

В Пекине небольшой самолет врезался в один из самых высоких небоскребов города. В результате происшествия обломки здания разлетелись по улицам. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу около 18:00 по местному времени. Одномоторный двухместный легкий самолет китайского производства Б-12ПП врезался в самое высокое здание Пекина — 109-этажную КИТИК Товер (Чина Зун) башню.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, что в здании разбито несколько окон, хвостовая часть самолета упала на землю, а вокруг разбросаны обломки. Также из-за густого дыма, поднимающегося из здания, была проведена экстренная эвакуация всех людей.

Небольшой самолет потерпел крушение рядом с многоэтажными зданиями.

По предварительным данным, самолет вылетел примерно за 30 минут до происшествия из аэропорта Шифоуи планировал вернуться в этот же аэропорт. Однако по неизвестным причинам он отклонился от заданного маршрута. Система слежения за полетами потеряла сигнал самолета в районе Восточной пятой кольцевой дороги Пекина.

После инцидента были временно перекрыты несколько дорог, ведущих к небоскребу. По словам очевидцев, полиция и экстренные службы оперативно взяли территорию под контроль. Также сообщается, что правоохранительные органы ограничили фото- и видеосъемку людей на месте происшествия, а некоторые видео, опубликованные в соцсетях, были быстро удалены.

В настоящее время продолжается официальное расследование причин отклонения самолета от маршрута и обстоятельств произошедшего.

ПекинCITIC TowerChina Zun
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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