TikTok перестает быть просто соцсетью: платформа превращается в «суперприложение»

·5·Технологии
TikTok перестает быть просто соцсетью: платформа превращается в «суперприложение»

Платформа TikTok, имеющая миллиарды пользователей по всему миру, выходит за рамки традиционного сервиса коротких видео и поднимается до уровня «суперприложения» (super app), объединяющего все цифровые потребности в одном месте. В последнее время компания начала включать в себя не только развлекательный контент, но и электронную коммерцию, карты, систему поиска и даже финансовые услуги. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает сообщает.

Это изменение в стратегии TikTok очень похоже на модель китайского приложения WeChat. WeChat объединяет в себе социальную сеть, мессенджер, платежную систему и магазин приложений. TikTok также стремится ограничить необходимость переключения пользователей между различными приложениями, позволяя выполнять все операции внутри одной платформы. Об этом сообщает Zamin.uz со ссылкой на международные технологические издания.

Возможность бронирования путешествий и отелей

Недавно платформа запустила сервис TikTok GO. Это нововведение позволяет пользователям не только открывать для себя новые места через интересные видео, но и бронировать отели и туристические объекты прямо в приложении. Если раньше пользователь, посмотрев видео о путешествии, искал билеты через Google или другие сервисы, то теперь весь этот процесс будет происходить внутри TikTok.

Этот шаг означает, что TikTok вступает в прямую конкуренцию с основными бизнес-направлениями Google — Search и Google Maps. Поскольку представители молодого поколения уже начали использовать TikTok в качестве поисковой системы, ожидается, что проведение транзакций на этой же платформе резко увеличит её доход.

Интеграция спорта и развлекательного контента

Для любителей спорта платформа также создает особые удобства. В рамках проекта TikTok GamePlan был создан специальный хаб для Чемпионата мира по футболу FIFA. Там пользователи могут видеть расписание игр, турнирную таблицу, результаты в реальном времени и эксклюзивные кадры. Кроме того, установлено партнерство с такими крупными лигами, как MLS и MLB, что обеспечивает массовость спортивного контента.

Основные этапы превращения платформы в «суперприложение» включают следующее:

  • система прямой торговли через TikTok Shop;
  • интерактивные карты для поиска локальных мест;
  • набор игр и развлекательных приложений;
  • организация финансовых операций через получение финтех-лицензии.

Хотя сейчас TikTok в США перешел на новую структуру собственности, его глобальная стратегия развития остается неизменной. По мнению экспертов, успех модели «суперприложения» на западном рынке всё еще под вопросом, однако TikTok остается кандидатом с самыми большими возможностями в этом направлении.

TikTokТехнологииGoogleСоциальные СетиSuper App
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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