Новая эра в гонке ИИ: правительство США берет под контроль GPT-5.6 и другие модели

·1·Технологии
Новая эра в гонке ИИ: правительство США берет под контроль GPT-5.6 и другие модели

Соперничество между двумя крупнейшими игроками в мире искусственного интеллекта — OpenAI и Anthropic — перешло на совершенно новый этап. Теперь речь идет не только о технологическом превосходстве, но и о выживании под государственным контролем. Правительство США начало устанавливать строгий надзор за выпуском самых передовых моделей ИИ, что может поставить под угрозу будущее всей индустрии. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Недавно модели Fable и Mythos от компании Anthropic были остановлены правительством. Ожидается, что грядущая модель GPT-5.6 от OpenAI может постичь та же участь. По данным The Information, эта модель будет представлена лишь ограниченному кругу клиентов, а для каждого пользователя потребуется отдельное разрешение от правительства. Хотя Сэм Альтман предполагает, что этот процесс займет несколько недель, опыт Anthropic показывает, что сроки могут растянуться на месяцы.

Контроль и экономические риски

Подобное вмешательство правительства может стать серьезным экономическим ударом по лабораториям ИИ. Задержка выхода на рынок новых систем, в которые инвестированы миллиарды долларов, снизит уровень рентабельности компаний. Это, в свою очередь, негативно скажется на строительстве центров обработки данных и развитии технологической инфраструктуры. Если процесс продолжится в том же духе, стагнация во всей отрасли станет неизбежной.

В настоящее время OpenAI и Anthropic оказались в одинаково сложной ситуации. Среди представителей индустрии звучат различные обвинения: одни упрекают Anthropic в попытках задушить конкурентов с помощью регламентов, другие подозревают руководство OpenAI в сближении с политическими кругами, чтобы вытеснить соперников с рынка. Однако ситуация приняла оборот гораздо более серьезный, чем просто личное соперничество.

Вопрос безопасности и будущие шаги

Хотя правительство США намерено проверять модели, на данный момент у регулирующих органов недостаточно опыта и технических возможностей для тестирования таких сложных систем. Что еще более важно, не разработаны четкие критерии того, от каких именно рисков государство хочет защититься. Тем не менее, возможности ИИ в области кибербезопасности и биологических угроз служат основанием для опасений на государственном уровне.

Эксперты отрасли, включая Дина Болла, который, как ожидается, скоро присоединится к команде OpenAI, считают, что представители индустрии должны объединиться по следующим направлениям:

  • Доверить управление процессами контроля независимым экспертным группам;
  • Поддерживать наиболее оптимальные варианты регулирования, а не бороться с каждым новым правилом;
  • Защищать ИИ не как интерес отдельных компаний, а как целостную индустрию;
  • Не превращать вопросы безопасности в инструмент удара по конкурентам.
Модели искусственного интеллекта достигли такого уровня, что их возможности теперь имеют прямые политические и международные последствия. Чтобы нивелировать эти риски и продолжить технологический прогресс, представителям отрасли потребуется отбросить конкуренцию и действовать сообща. В ближайшие недели станет ясно, способна ли индустрия ИИ на такое сотрудничество.

OpenAIChatGPTAnthropicИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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