Руди Гарсия резко отверг критику в адрес «ветеранов» сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия отреагировал на критику в адрес опытных футболистов команды после успешного выступления на групповом этапе чемпионата мира. Убедительная победа над Новой Зеландией со счетом 5:1 не только обеспечила лидерство в группе, но и доказала, что такие звезды, как Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Леандро Троссард, все еще находятся на высоком уровне. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На послематчевой пресс-конференции Гарсия встал на защиту своих ведущих игроков, раскритиковав тех, кто считает их слишком старыми. По мнению тренера, мастерство и опыт футболистов, составляющих основу команды, являются для Бельгии не слабостью, а главным преимуществом. По информации издания HLN, специалист назвал именование этих игроков «ветеранами» проявлением неуважения.

Победа опыта и мастерства

В ходе встречи Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку образовали отличный тандем в линии атаки, буквально разобрав оборону соперника. Де Брюйне отметился одним голом и одной голевой передачей, а Лукаку также забил один мяч. Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард оформил дубль, став одним из лучших участников матча.

«Я не могу смириться с тем, что четверых моих лидеров называют ветеранами. Это очень скверно и ужасно. Если в стране есть игроки такого уровня, их нужно поддерживать. Сегодня на поле они ответили на все вопросы. Вот, посмотрите, на что способны «старики» Бельгии», — подчеркнул Руди Гарсия.

Тренер также отдельно отметил дисциплину и тактическую значимость Леандро Троссарда в командной игре. По словам Гарсии, внешний мир недостаточно ценит труд Троссарда в сборной, однако футболист продолжает доказывать свою состоятельность игрой. Было также отмечено, что присутствие такого вратаря, как Тибо Куртуа, повышает уверенность команды.

Следующий этап и цели

Хотя Бельгия обеспечила себе первое место в группе, Руди Гарсия призвал не расслабляться. Он отметил, что победа с разницей в четыре мяча важна, но это лишь выполнение первой задачи. Тренер упомянул, что во французской прессе также высказывались негативно о его команде, но это лишь дает ему дополнительную мотивацию.

Эта победа сборной Бельгии еще больше укрепила атмосферу внутри коллектива перед стартами плей-офф. Теперь «красные дьяволы» намерены пройти как можно дальше на решающих стадиях турнира, опираясь на свой опытный состав. Гарсия вновь подчеркнул, что полностью доверяет своим футболистам и что они будут отвечать только на поле.