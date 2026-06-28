«Манчестер Сити» заплатит 25 миллионов евро за 19-летнего вингера

Английский клуб «Манчестер Сити» подписал вингера французской команды «Труа» Матиса Детурба.

Пресс-служба «Труа» официально объявила о переходе 19-летнего футболиста в стан «горожан». Примечательно, что оба клуба входят в состав Китй Футбалл Груп.

Zamin.уз сообщал об этом потенциальном трансфере еще 19 декабря 2025 года. В тот день на нашем сайте была опубликована статья под заголовком «Матис Детурб может выбрать клуб «Манчестер Сити». Спустя несколько месяцев этот трансфер был официально подтвержден.

По информации издания Л'Éкуипе, «Манчестер Сити» заплатил за молодого футболиста 25 миллионов евро.

Однако Детурб может не начать новый сезон в Манчестере. По данным источника, «горожане» планируют в ближайшее время отдать его в аренду в «Монако» с правом выкупа.

В прошлом сезоне Матис Детурб провел 33 матча во французской Лиге 2, забив 3 гола и отдав 5 голевых передач.