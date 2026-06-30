Три сборные, которые еще не проигрывали в сериях пенальти

·11·Спорт
Три сборные, которые еще не проигрывали в сериях пенальти

Стали известны названия сборных, которые несколько раз участвовали в сериях пенальти в истории чемпионатов мира и побеждали во всех попытках. Согласно данным статистического портала Opta, в этот уникальный список вошли национальные команды Хорватии, Марокко и Парагвая.

Эти сборные выдержали сильное давление в решающих стадиях мундиалей и еще ни разу не проигрывали в сериях пенальти.

Хорватия выиграла все четыре серии

Сборная Хорватии имеет один из лучших показателей по сериям пенальти на чемпионатах мира. Балканская команда четыре раза определяла победителя через 11-метровые удары и каждый раз проходила в следующий этап.

Результаты Хорватии в сериях пенальти:

  • ЧМ-2018, 1/8 финала — против Дании 3:2;

  • ЧМ-2018, четвертьфинал — против России 4:3;

  • ЧМ-2022, 1/8 финала — против Японии 3:1;

  • ЧМ-2022, четвертьфинал — против Бразилии 4:2.

Особенно хладнокровие хорватских футболистов на турнирах 2018 и 2022 годов сыграло важную роль в достижении командой высоких стадий.

Марокко дважды успешно прошло испытание

Сборная Марокко также выиграла обе свои серии пенальти на чемпионатах мира.

Представитель Африки впервые победил в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022 против Испании со счетом 3:0. Этот результат стал важным шагом в историческом походе Марокко.

А в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года марокканцы обыграли Нидерланды в серии пенальти со счетом 3:2, сохранив свою беспроигрышную статистику.

Парагвай также полностью использовал свои шансы

Сборная Парагвая также дважды участвовала в сериях пенальти на мундиалях и в обоих случаях одержала победу.

Результаты южноамериканцев:

  • ЧМ-2010, 1/8 финала — против Японии 5:3;

  • ЧМ-2026, 1/16 финала — против Германии 4:3.

Последняя победа Парагвая над Германией позволила команде сохранить стопроцентный результат в сериях пенальти.

Хладнокровие в пенальти становится решающим фактором

Серия пенальти считается одним из самых больших психологических испытаний в футболе. В такой ситуации, помимо мастерства игрока, огромное значение имеют контроль нервов, подготовка вратаря и психологическая устойчивость команды.

Хорватия, Марокко и Парагвай остаются единственными сборными, которые до сих пор безошибочно проходили это испытание на чемпионатах мира.

Как вы думаете, какая из этих трех сборных сильнее всех в сериях пенальти?

ХорватияМароккоПарагвайИспания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сёмин высоко оценил шансы Марокко на ЧМ-2026Сёмин высоко оценил шансы Марокко на ЧМ-2026Сегодня, 20:55Ансу Фати официально стал игроком «Монако»: «Барселона» продала своего воспитанникаАнсу Фати официально стал игроком «Монако»: «Барселона» продала своего воспитанникаСегодня, 20:53Большие перемены в сборной Нидерландов: ожидается уход Ван Дейка и КоэманаБольшие перемены в сборной Нидерландов: ожидается уход Ван Дейка и КоэманаСегодня, 20:30Лионель Месси и Том Холланд снялись в рекламе нового фильма «Человек-паук»Лионель Месси и Том Холланд снялись в рекламе нового фильма «Человек-паук»Сегодня, 20:15Джуд Беллингем хочет примерить на себя роль нового Джеймса БондаДжуд Беллингем хочет примерить на себя роль нового Джеймса БондаСегодня, 18:51Уэйн Руни призвал Гарри Кейна вернуться в «Манчестер Юнайтед»Уэйн Руни призвал Гарри Кейна вернуться в «Манчестер Юнайтед»Сегодня, 17:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш