Три сборные, которые еще не проигрывали в сериях пенальти

Стали известны названия сборных, которые несколько раз участвовали в сериях пенальти в истории чемпионатов мира и побеждали во всех попытках. Согласно данным статистического портала Opta, в этот уникальный список вошли национальные команды Хорватии, Марокко и Парагвая.

Эти сборные выдержали сильное давление в решающих стадиях мундиалей и еще ни разу не проигрывали в сериях пенальти.

Хорватия выиграла все четыре серии

Сборная Хорватии имеет один из лучших показателей по сериям пенальти на чемпионатах мира. Балканская команда четыре раза определяла победителя через 11-метровые удары и каждый раз проходила в следующий этап.

Результаты Хорватии в сериях пенальти:

ЧМ-2018, 1/8 финала — против Дании 3:2;

ЧМ-2018, четвертьфинал — против России 4:3;

ЧМ-2022, 1/8 финала — против Японии 3:1;

ЧМ-2022, четвертьфинал — против Бразилии 4:2.

Особенно хладнокровие хорватских футболистов на турнирах 2018 и 2022 годов сыграло важную роль в достижении командой высоких стадий.

Марокко дважды успешно прошло испытание

Сборная Марокко также выиграла обе свои серии пенальти на чемпионатах мира.

Представитель Африки впервые победил в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022 против Испании со счетом 3:0. Этот результат стал важным шагом в историческом походе Марокко.

А в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года марокканцы обыграли Нидерланды в серии пенальти со счетом 3:2, сохранив свою беспроигрышную статистику.

Парагвай также полностью использовал свои шансы

Сборная Парагвая также дважды участвовала в сериях пенальти на мундиалях и в обоих случаях одержала победу.

Результаты южноамериканцев:

ЧМ-2010, 1/8 финала — против Японии 5:3;

ЧМ-2026, 1/16 финала — против Германии 4:3.

Последняя победа Парагвая над Германией позволила команде сохранить стопроцентный результат в сериях пенальти.

Хладнокровие в пенальти становится решающим фактором

Серия пенальти считается одним из самых больших психологических испытаний в футболе. В такой ситуации, помимо мастерства игрока, огромное значение имеют контроль нервов, подготовка вратаря и психологическая устойчивость команды.

Хорватия, Марокко и Парагвай остаются единственными сборными, которые до сих пор безошибочно проходили это испытание на чемпионатах мира.

Как вы думаете, какая из этих трех сборных сильнее всех в сериях пенальти?