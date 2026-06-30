Три сборные, которые еще не проигрывали в сериях пенальти
Стали известны названия сборных, которые несколько раз участвовали в сериях пенальти в истории чемпионатов мира и побеждали во всех попытках. Согласно данным статистического портала Opta, в этот уникальный список вошли национальные команды Хорватии, Марокко и Парагвая.
Эти сборные выдержали сильное давление в решающих стадиях мундиалей и еще ни разу не проигрывали в сериях пенальти.
Хорватия выиграла все четыре серии
Сборная Хорватии имеет один из лучших показателей по сериям пенальти на чемпионатах мира. Балканская команда четыре раза определяла победителя через 11-метровые удары и каждый раз проходила в следующий этап.
Результаты Хорватии в сериях пенальти:
ЧМ-2018, 1/8 финала — против Дании 3:2;
ЧМ-2018, четвертьфинал — против России 4:3;
ЧМ-2022, 1/8 финала — против Японии 3:1;
ЧМ-2022, четвертьфинал — против Бразилии 4:2.
Особенно хладнокровие хорватских футболистов на турнирах 2018 и 2022 годов сыграло важную роль в достижении командой высоких стадий.
Марокко дважды успешно прошло испытание
Сборная Марокко также выиграла обе свои серии пенальти на чемпионатах мира.
Представитель Африки впервые победил в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022 против Испании со счетом 3:0. Этот результат стал важным шагом в историческом походе Марокко.
А в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года марокканцы обыграли Нидерланды в серии пенальти со счетом 3:2, сохранив свою беспроигрышную статистику.
Парагвай также полностью использовал свои шансы
Сборная Парагвая также дважды участвовала в сериях пенальти на мундиалях и в обоих случаях одержала победу.
Результаты южноамериканцев:
ЧМ-2010, 1/8 финала — против Японии 5:3;
ЧМ-2026, 1/16 финала — против Германии 4:3.
Последняя победа Парагвая над Германией позволила команде сохранить стопроцентный результат в сериях пенальти.
Хладнокровие в пенальти становится решающим фактором
Серия пенальти считается одним из самых больших психологических испытаний в футболе. В такой ситуации, помимо мастерства игрока, огромное значение имеют контроль нервов, подготовка вратаря и психологическая устойчивость команды.
Хорватия, Марокко и Парагвай остаются единственными сборными, которые до сих пор безошибочно проходили это испытание на чемпионатах мира.
Как вы думаете, какая из этих трех сборных сильнее всех в сериях пенальти?
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