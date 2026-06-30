Российский каршеринг Делимобил расширил свое присутствие на рынке Татарстана

Один из крупнейших каршеринговых операторов России, компания Делимобил, начала свою деятельность в Набережных Челнах — одном из крупнейших промышленных центров Татарстана. Этот шаг является частью стратегии региональной экспансии компании и способствует развитию современной транспортной экосистемы в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По информации пресс-службы компании, сервис был официально запущен 30 июня. Теперь жители и гости города могут арендовать автомобили на короткий или длительный срок через мобильное приложение. Расширение подобных сервисов позволяет снизить транспортную нагрузку внутри города и обеспечить удобство передвижения без необходимости владения личным автомобилем.

Предлагаемые автомобили и тарифы

На текущем этапе парк Делимобил пополнился популярными моделями эконом-класса, такими как Kia Рио Кс и Volkswagen Поло. Эти автомобили отличаются экономичностью и удобством управления в городских условиях. Пользователям на начальном этапе предлагаются два основных тарифа:

Почасовой тариф (для аренды от 60 минут);

Посуточный тариф (для аренды от одних суток).

Представители компании отметили, что в будущем линейка тарифов будет расширена исходя из потребностей клиентов. Это позволит пользователям выбирать наиболее выгодное финансовое решение для своих поездок.

Зоны обслуживания и планы на будущее

Зоны аренды и возврата автомобилей расположены в центральных частях города, в частности, на основных проспектах: Мира, Раисы Беляевой, Автозаводском и Сююмбике. Эти районы характеризуются высокой плотностью населения и активной деловой деятельностью.

По словам основателя Делимобил Винченцо Трани, компания не планирует ограничиваться только Набережными Челнами. В ближайшие месяцы запуск каршеринга планируется еще в трех крупных городах России. Это приведет к усилению конкуренции на рынке аренды автомобилей в России и повышению качества услуг.

В условиях Узбекистана услуги каршеринга в последние годы также становятся популярными в таких крупных городах, как Ташкент. Опыт крупных игроков, таких как Делимобил, в соседних регионах может косвенно повлиять на развитие транспортных услуг на рынке Центральной Азии, так как технологические решения и стандарты обслуживания клиентов в этой сфере постоянно совершенствуются.