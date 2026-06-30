Blue Origin до сих пор не определила причины взрыва ракеты New Glenn

·10·Технологии
Blue Origin до сих пор не определила причины взрыва ракеты New Glenn

Космическая компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Jeff Bezos, все еще ищет причины взрыва мега-ракеты New Glenn, произошедшего в прошлом месяце. Хотя компания стремится возобновить полеты до конца текущего года, точная причина технического сбоя пока остается неизвестной. Об этом в официальном заявлении сообщил генеральный директор компании Dave Limp. Об этом сообщает Techcrunch.com новость .

Глава Blue Origin в своем подробном отчете подчеркнул, что специалисты сейчас работают над «определением и устранением основной причины» взрыва. Первичный анализ показывает, что проблема возникла в хвостовой части первой ступени ракеты. Для этого компания анализирует огромный объем данных, полученных с множества камер и датчиков.

Неудача в испытаниях и нанесенный ущерб

Ракета New Glenn совершила свой первый полет в январе 2025 года после более чем десяти лет осторожной разработки. Однако во время четвертого испытательного полета, состоявшегося 28 мая, произошел неожиданный взрыв. По счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадал, но инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

В результате взрыва была повреждена единственная пусковая площадка на мысе Канаверал в штате Флорида. В частности, полностью вышли из строя башня молниезащиты, а также гигантское устройство для транспортировки и установки ракеты (transporter-erector). Также пострадали близлежащие здания. Несмотря на это, Dave Limp оценил как позитивный факт то, что водонапорные башни и газовые резервуары не были повреждены.

Стратегические изменения и обязательства перед NASA

Для Blue Origin крайне важно как можно скорее возобновить полеты, так как компания является одним из основных партнеров программы NASA по возвращению людей на Луну. Руководство компании решило изменить технический подход для ускорения запусков. Теперь при установке ракеты на площадку вместо специального транспортного устройства будет использоваться гигантский кран.

По словам Dave Limp, такой метод позволит не только быстрее восстановить полеты, но и в будущем увеличить частоту запусков New Glenn. До взрыва компания планировала осуществить 12 полетов в течение текущего года.

В настоящее время инженеры Blue Origin заняты устранением последствий взрыва и пересмотром безопасности ракеты. Эта мега-ракета рассматривается как основной конкурент проекту Starship компании SpaceX, и ее успех имеет решающее значение для стратегии освоения космоса США.

Blue OriginNew GlennJeff BezosNASAКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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