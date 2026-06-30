Странный смартфон: цена Samsung Galaxy A27 выросла, а возможности сократились

Новый смартфон Galaxy A27 от компании Samsung оказался в центре критики еще до полноценного старта официальных продаж. Некоторые профильные технологические издания оценивают устройство как одно из самых непонятных и неудачных обновлений года.

Хотя новая модель представлена как преемник Galaxy A26, изменения в ней оказались не такими значительными, как ожидали многие. Некоторые технические характеристики улучшились, однако ряд важных возможностей был сокращен. Несмотря на это, цена смартфона выросла на 50 долларов по сравнению с предыдущей моделью.

Новый процессор стал главным преимуществом

Самым важным изменением в Galaxy A27 стало использование процессора Snapdragon 6 Gen 3. Ожидается, что новый чип обеспечит более высокую скорость и энергоэффективность по сравнению с предыдущим Exynos 1380.

Устройство оснащено оперативной памятью типа LPDDR5. Это может положительно сказаться на запуске приложений, многозадачности и общей скорости работы системы.

В дизайне также есть небольшое изменение. Вместо прежнего каплевидного выреза для фронтальной камеры теперь используется более современное круглое отверстие. Это немного освежило внешний вид смартфона.

Возможности камеры снижены

Основные претензии к новой модели связаны с камерами. Если в Galaxy A26 была фронтальная камера на 13 Мп, то в модели Galaxy A27 селфи-сенсор был снижен до 12 Мп.

Еще более заметно снижение характеристик ультраширокоугольной камеры. В предыдущей модели использовался сенсор на 8 Мп, а в новом смартфоне он сокращен до 5 Мп.

Эти изменения могут повлиять на качество широкоугольной съемки и детализацию. По этой причине новый смартфон оценивают не как полноценное обновление в плане камеры, а скорее как шаг назад.

Уровень защиты от воды также ухудшился

Модель Galaxy A26 имела защиту от воды и пыли по стандарту IP67. В смартфоне Galaxy A27 этот показатель был снижен до уровня IP64.

Защита IP64 оберегает смартфон от брызг воды и пыли в определенной степени. Однако она не обеспечивает полную защиту устройства, например, при погружении в воду.

Надежность является важным фактором даже для бюджетных смартфонов. Поэтому снижение уровня защиты вызывает вопросы у пользователей.

Цена не дает преимущества перед конкурентами

Цена смартфона Galaxy A27 установлена на уровне 349 долларов. Это на 50 долларов дороже предыдущей модели.

В этом ценовом сегменте присутствуют такие конкуренты, как Nothing Phone (4a), OnePlus Nord CE 5 и Google Pixel 9a. Некоторые из них предлагают более мощную камеру, лучшее программное обеспечение или более сбалансированные технические характеристики.

По мнению экспертов издания Tech Advisor, даже более дешевый Pixel 9a, представленный в марте 2025 года, может показаться более привлекательным выбором для многих покупателей.

«В эпоху, когда цены растут из-за эволюционных обновлений и дефицита чипов, эта новинка от Samsung выглядит крайне разочаровывающей», — пишет Tech Advisor.

Кому может подойти Galaxy A27?

Новый смартфон может быть интересен пользователям, которым нужен более мощный процессор, быстрая память и более современный дизайн. Однако для покупателей, для которых важны качество камеры, защита от воды и цена, Galaxy A27 выглядит не очень привлекательно.

Создается впечатление, что в новой модели Samsung сделал один шаг вперед и два шага в сторону. Реальный успех устройства на рынке станет известен после начала продаж и публикации независимых тестов.

Как вы считаете, стоит ли Samsung Galaxy A27 349 долларов?