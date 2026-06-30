Впервые официально показан облик нового кроссовера BMW X5

Немецкая компания BMW опубликовала первые официальные изображения кроссовера Кс5 нового поколения. Ожидается, что автомобиль, созданный на основе философии дизайна Неуе Классе, откроет новую эру в истории модели благодаря внешнему виду и разнообразию силовых агрегатов.

В тизере, распространенном компанией в социальных сетях, не все детали кроссовера показаны. Однако одна новинка уже успела привлечь внимание автолюбителей.

Четыре новые фары в форме Кс

На изображении видно, что задние фонари нового BMW X5 выполнены в виде четырех букв Кс. Такое дизайнерское решение не встречалось в ранее представленных моделях бренда.

Новая световая графика придает кроссоверу современный и самобытный облик. Простые линии, минималистичные элементы и технологичный вид, характерные для стиля Неуе Классе, должны стать одними из главных особенностей дизайна нового Кс5.

BMW также официально подтвердила, что Кс5 нового поколения вступил в стадию финальных испытаний. Кроссовер получит новые системы помощи водителю, разработанные на базе технологий Неуе Классе.

Полная презентация назначена на 30 июня

По сообщению компании, новый BMW X5 будет полностью продемонстрирован 30 июня. Ожидается, что в ходе официальной презентации будет представлена подробная информация об экстерьере, салоне, технических характеристиках и сроках выхода в продажу.

В новом поколении, помимо дизайна кузова, будут серьезно обновлены электроника и системы управления автомобиля. BMW готовится вывести новый Кс5 на рынок не как обычный рестайлинг, а как полностью новое поколение модели.

Покупателям предложат пять вариантов силовых агрегатов

Одним из наиболее важных аспектов нового BMW X5 станет выбор силовых установок. Согласно ранее распространившейся информации, планируется выпуск кроссовера в пяти версиях:

бензиновый двигатель;

дизельный мотор;

гибридная установка;

полностью электрическая версия;

модель на водородных топливных элементах.

Таким образом, BMW намерена предложить в рамках одной модели широкий выбор: от традиционных двигателей внутреннего сгорания до электрических и водородных технологий. Информация о выпуске нового Кс5 с пятью вариантами силовых агрегатов публиковалась и ранее.

Водородный Кс5 создается совместно с Toyota

Первые шпионские фото нового BMW X5 в камуфляже появились в сентябре 2025 года. Тогда общественности была продемонстрирована версия на водородных топливных элементах.

Силовая установка этой модели разработана в сотрудничестве с Toyota. BMW рассматривает водородные технологии как перспективное направление для автомобилей, требующих больших запасов хода и быстрой заправки.

Согласно планам компании, работающий на водороде иКс5 в будущем может стать первым серийным водородным автомобилем BMW.

Новый Кс5 остается одной из важнейших моделей BMW. Теперь основной интерес сосредоточен на полном дизайне кроссовера, его технических показателях и том, какие версии первыми поступят в продажу.