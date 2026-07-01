Марсело Бьелса ушел в отставку после неудачи Уругвая

·24·Спорт
Марсело Бьелса ушел в отставку после неудачи Уругвая

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса покинул свой пост. Опытный специалист взял на себя ответственность за неудачное выступление команды на турнире. Он признал, что не смог в полной мере реализовать потенциал имеющихся в его распоряжении сильных футболистов.

Бьелса заявил, что не может оправдать результат

Комментируя выход Уругвая из турнира уже на групповом этапе, Марсело Бьелса подчеркнул, что несет ответственность за итоговый результат.

«Моя ответственность предельно ясна. Я не могу оправдать наш итоговый результат», — отметил специалист.

По словам Бьелсы, в команде были игроки высокого уровня, однако он не смог эффективно управлять имеющимися возможностями.

«Мы сделали все, что могли»

Тренер отметил, что футболисты старались, но этого оказалось недостаточно для достижения результата.

«Мы сделали все, что в наших силах, но этого было недостаточно», — цитирует его RMC Sport.

Бьелса выразил сомнение в том, что результат команды изменился бы, даже если бы он принял другие решения.

«Даже если бы я принял другие решения, это не привело бы к иным результатам», — сказал он.

Уругвай не смог выйти из группы

Сборная Уругвая не смогла показать ожидаемый результат на групповом этапе.

По итогам матчей команда:

  • набрала 2 очка;

  • заняла третье место в группе;

  • досрочно покинула турнир.

Этот результат был расценен как серьезный провал для команды с такими богатыми футбольными традициями, как Уругвай.

В сборной начинается новая эпоха

Ожидается, что после отставки Марсело Бьелсы футбольная федерация Уругвая приступит к поиску нового главного тренера.

Теперь перед руководством команды стоит задача выбрать специалиста, который сможет эффективно использовать возможности состава и снова привести Уругвай к высоким достижениям.

Как вы считаете, было ли решение Марсело Бьелсы уйти в отставку правильным? Пишите свое мнение в комментариях.

Марсело БьелсаУругвайRMC SportУругвайская футбольная ассоциация
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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