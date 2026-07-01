Шокирующие кадры из ташкентского детсада: начато расследование по делу воспитательницы, засунувшей ткань в рот ребенку

·6·Общество
Шокирующие кадры из ташкентского детсада: начато расследование по делу воспитательницы, засунувшей ткань в рот ребенку

В социальных сетях распространились видеоролики, на которых запечатлено грубое обращение воспитательницы с детьми в частном детском саду «Райёна Кидс» в городе Ташкенте.

На кадрах видно, как воспитательница засовывает ткань в рот одному из детей, а другому зажимает руку дверью. Данный инцидент вызвал резкую реакцию в обществе.

Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что взяло ситуацию под контроль. Для изучения обстоятельств происшествия создана специальная рабочая группа.

Было заявлено, что по результатам проверки в отношении виновных лиц будут приняты меры, предусмотренные законом. Также будет рассмотрен вопрос об аннулировании лицензий негосударственных детских садов, нарушивших лицензионные требования.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Почему 650 кг колбасы развернули на границеПочему 650 кг колбасы развернули на границеСегодня, 19:06В Яккабаге четверо задержаны по подозрению в изнасиловании девочки-подросткаВ Яккабаге четверо задержаны по подозрению в изнасиловании девочки-подросткаСегодня, 13:18В Кашкадарье изнасиловали 14-летнюю девочку, задержаны четыре человекаВ Кашкадарье изнасиловали 14-летнюю девочку, задержаны четыре человекаСегодня, 12:34Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удараУжасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удараСегодня, 10:08После одного звонка водитель Гентра лишился автомобиляПосле одного звонка водитель Гентра лишился автомобиляСегодня, 03:56На поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумовНа поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумовВчера, 15:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС