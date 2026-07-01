Шокирующие кадры из ташкентского детсада: начато расследование по делу воспитательницы, засунувшей ткань в рот ребенку

В социальных сетях распространились видеоролики, на которых запечатлено грубое обращение воспитательницы с детьми в частном детском саду «Райёна Кидс» в городе Ташкенте.

На кадрах видно, как воспитательница засовывает ткань в рот одному из детей, а другому зажимает руку дверью. Данный инцидент вызвал резкую реакцию в обществе.

Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что взяло ситуацию под контроль. Для изучения обстоятельств происшествия создана специальная рабочая группа.

Было заявлено, что по результатам проверки в отношении виновных лиц будут приняты меры, предусмотренные законом. Также будет рассмотрен вопрос об аннулировании лицензий негосударственных детских садов, нарушивших лицензионные требования.