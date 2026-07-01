Ламин Ямаль предупредил Марка Кукурелью перед Эль Класико

·41·Спорт
Ламин Ямаль предупредил Марка Кукурелью перед Эль Класико

Юная звезда испанского футбола Ламин Ямаль высказался резко, но в шутливой форме о будущих противостояниях со своим партнером по сборной Марком Кукурелья, который перешел в мадридский «Реал Мадрид». Соперничество между вингером «Барселоны» и новым защитником мадридцев перешло на новый этап в преддверии чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает .

По информации Goal.com, Марк Кукурелья недавно перешел из лондонского «Челси» в «Реал Мадрид» за 47,5 миллионов фунтов стерлингов. После этого трансфера два футболиста, действующие на одном фланге в сборной Испании, теперь станут соперниками в самом бескомпромиссном матче испанского чемпионата — Эль Класико.

Готовясь к четвертьфинальному матчу чемпионата мира против Австрии, Ламин Ямаль в интервью изданию Копе признался, что пошутил над Кукурелья. «Я сказал ему, что в первом матче он выйдет в стартовом составе, но во второй игре окажется на скамейке запасных. Потому что я его просто "съем" на поле!», — отметил 18-летний нападающий.

Старые распри между Мадридом и Барселоной

Для Ламина Ямаля конфликты с представителями «Реал Мадрида» не в новинку. В прошлом сезоне он сталкивался на поле с опытным защитником Дани Карвахалем. Тогда Ямаль критиковал мадридский клуб за судейские решения, а Карвахаль в ответ посоветовал ему меньше говорить.

Юный талант заявил, что не жалеет о своих откровенных высказываниях. По его словам, это часть футбола, и в данный момент он не поддерживает связь ни с одним из игроков «Реал Мадрида». Подобные заявления Ямаля, несомненно, подогреют интерес к предстоящим матчам Эль Класико.

Изменения в составе «Барселоны»

После ухода Роберта Левандовски Ламин Ямаль ожидает от руководства клуба усиления линии атаки. Он не скрыл, что хотел бы видеть в составе «Барселоны» своего партнера по сборной Микеля Оярсабаля, блистающего в «Реал Сосьедаде». В прошлом сезоне Оярсабаль забил 18 голов, помог своей команде выиграть Кубок Испании.

Также Ямаль выразил интерес к стилю игры Хулиана Альвареса. Однако он понимает, что вопросы трансферов находятся в компетенции спортивного директора клуба Деконга. «Это работа Деконга, и он отлично с ней справляется. Мы поддержим любого, кто придет в команду», — добавил футболист.

Сейчас оба футболиста — Ямаль и Кукурелья — сосредоточены на успехе сборной Испании на чемпионате мира. Но с началом нового сезона их ждет бескомпромиссная борьба на одном фланге поля.

Ламин ЯмальРеал МадридБарселонаМарк КукурельяЭль Класико
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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