Что Откир Юсупов написал в посте после завершения ЧМ-2026?

·48·Спорт
Что Откир Юсупов написал в посте после завершения ЧМ-2026?

Голкипер сборной Узбекистана и «Навбахора» Откир Юсупов обратился с трогательной речью к болельщикам после участия в ЧМ-2026.

35-летний вратарь отметил, что трудные жизненные испытания учат человека терпению и делают его сильнее. Он заявил, что защита чести Узбекистана в составе национальной команды была для него величайшим счастьем и гордостью.

«Иногда жизнь испытывает тебя»

В посте на своей странице в социальных сетях Юсупов поделился своими чувствами в последнее время.

«Иногда жизнь испытывает тебя. А иногда время учит молчать, терпеть и возвращаться еще более сильным», — написал голкипер.

Футболист подчеркнул необходимость продолжать трудиться и стремиться вперед после любых трудностей.

Форма Узбекистана — величайшая гордость

Вратарь национальной сборной отметил, что защита чести Родины имеет для него особое значение.

«Я люблю футбол. Эта форма, этот флаг и защита чести Узбекистана — для меня всегда величайшая гордость и счастье!»

Юсупов заявил, что где бы он ни находился, его сердце всегда с Узбекистаном и национальной командой.

«Самые красивые дни еще впереди»

Вратарь сказал, что с уверенностью смотрит в будущее и что приложенный труд никогда не будет напрасным.

«Верю, что самые красивые дни еще впереди. Труд никогда не проходит даром», — сказал он.

По его словам, участие в чемпионате мира — это не конечная точка, а начало нового этапа.

Выразил благодарность болельщикам

Откир Юсупов отдельно поблагодарил узбекистанских футбольных болельщиков, которые всегда его поддерживали.

«Каждая ваша молитва, каждое доброе слово придают мне сил», — написал футболист.

Он пообещал вернуться в будущем еще более сильным, опытным и с большим энтузиазмом.

«Потому что это еще не конец… Это — новое начало. Вперед, Узбекистан!»

Вышел на поле в одном матче на Мундиале

Откир Юсупов внес большой вклад в первый в истории выход сборной Узбекистана на чемпионат мира.

Однако на Мундиале он вышел на поле только в матче первого тура группового этапа против Колумбии.

Несмотря на это, обращение опытного голкипера показало его преданность национальной команде и сильное желание вернуться в будущем.

Откир ЮсуповУзбекистанНавбахор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Тоттенхэм» совершает рекордный трансфер: Сандро Тонали отправляется в Лондон«Тоттенхэм» совершает рекордный трансфер: Сандро Тонали отправляется в ЛондонСегодня, 01:40Гарри Кейн спас Англию от поражения: Деклан Райс восхитился мастерством капитанаГарри Кейн спас Англию от поражения: Деклан Райс восхитился мастерством капитанаСегодня, 01:33Златан Ибрагимович назвал «пугающее» трио ФранцииЗлатан Ибрагимович назвал «пугающее» трио ФранцииСегодня, 01:22Андрес Иньеста: Ламин Ямаль может принести Испании второе чемпионство мираАндрес Иньеста: Ламин Ямаль может принести Испании второе чемпионство мираСегодня, 01:10Жоан Лапорта высмеял Реал Мадрид: «Они пытаются скрыть свои проблемы»Жоан Лапорта высмеял Реал Мадрид: «Они пытаются скрыть свои проблемы»Сегодня, 00:17Плей-офф ЧМ-2026: дубль Кейна спас Англию от пораженияПлей-офф ЧМ-2026: дубль Кейна спас Англию от пораженияВчера, 23:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш