Что Откир Юсупов написал в посте после завершения ЧМ-2026?

Голкипер сборной Узбекистана и «Навбахора» Откир Юсупов обратился с трогательной речью к болельщикам после участия в ЧМ-2026.

35-летний вратарь отметил, что трудные жизненные испытания учат человека терпению и делают его сильнее. Он заявил, что защита чести Узбекистана в составе национальной команды была для него величайшим счастьем и гордостью.

«Иногда жизнь испытывает тебя»

В посте на своей странице в социальных сетях Юсупов поделился своими чувствами в последнее время.

«Иногда жизнь испытывает тебя. А иногда время учит молчать, терпеть и возвращаться еще более сильным», — написал голкипер.

Футболист подчеркнул необходимость продолжать трудиться и стремиться вперед после любых трудностей.

Форма Узбекистана — величайшая гордость

Вратарь национальной сборной отметил, что защита чести Родины имеет для него особое значение.

«Я люблю футбол. Эта форма, этот флаг и защита чести Узбекистана — для меня всегда величайшая гордость и счастье!»

Юсупов заявил, что где бы он ни находился, его сердце всегда с Узбекистаном и национальной командой.

«Самые красивые дни еще впереди»

Вратарь сказал, что с уверенностью смотрит в будущее и что приложенный труд никогда не будет напрасным.

«Верю, что самые красивые дни еще впереди. Труд никогда не проходит даром», — сказал он.

По его словам, участие в чемпионате мира — это не конечная точка, а начало нового этапа.

Выразил благодарность болельщикам

Откир Юсупов отдельно поблагодарил узбекистанских футбольных болельщиков, которые всегда его поддерживали.

«Каждая ваша молитва, каждое доброе слово придают мне сил», — написал футболист.

Он пообещал вернуться в будущем еще более сильным, опытным и с большим энтузиазмом.

«Потому что это еще не конец… Это — новое начало. Вперед, Узбекистан!»

Вышел на поле в одном матче на Мундиале

Откир Юсупов внес большой вклад в первый в истории выход сборной Узбекистана на чемпионат мира.

Однако на Мундиале он вышел на поле только в матче первого тура группового этапа против Колумбии.

Несмотря на это, обращение опытного голкипера показало его преданность национальной команде и сильное желание вернуться в будущем.