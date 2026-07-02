Гарри Кейн спас Англию от поражения: Деклан Райс восхитился мастерством капитана

·3·Спорт
Гарри Кейн спас Англию от поражения: Деклан Райс восхитился мастерством капитана

В бескомпромиссном матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира сборная Англии одержала тяжелую победу над ДР Конго. Гарри Кейн, оформивший дубль и спасший команду от неожиданного поражения, в очередной раз доказал, что является нападающим мирового уровня. Эта победа открыла подопечным Томаса Тухеля путь в плей-офф турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

После игры полузащитник сборной Англии Деклан Райс высоко оценил выступление своего капитана. В интервью BBC Sport Райс отметил, что иметь такого лидера, как Гарри Кейн, — большое счастье для команды. По его словам, Кейн является примером для всех не только на поле, но и на тренировках.

"Он просто невероятный игрок. Забить 72 гола в этом сезоне — это ненормально. Он настоящий лидер, который ежедневно проливает пот на тренировках и поддерживает отличные отношения со всеми в группе. Вы видели его удар во втором голе? Он отправил мяч точно в «девятку». Нам очень повезло, что у нас есть такой игрок", — подчеркнул Деклан Райс.

Исторические результаты и рекорды

Согласно статистике Opta, благодаря этому дублю Гарри Кейн достиг одного из редких результатов в истории мирового футбола. Он стал вторым футболистом в истории, забившим более 20 голов на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы). На данный момент в этом показателе впереди него только Криштиану Роналду (24 гола).

Также поражает эффективность Кейна в стадиях плей-офф. С турнира Евро-2020 он забил 10 голов в решающих матчах. По этому показателю он значительно опережает таких звезд, как Килиан Мбаппе (7 голов) и Дани Ольмо (3 гола). Сейчас Кейн с 5 голами делит второе место в гонке бомбардиров турнира с Эрлингом Холандом.

Матч выдался для англичан непростым. На 7-й минуте Брайан Чипенга открыл счет, поставив Англию в сложное положение. Как пишет Goal.com, это стало первым случаем в истории сборной Англии с финала 1966 года, когда команда уступала в счете в матче чемпионата мира, но в итоге одержала победу.

Деклан Райс отметил, что на протяжении игры команда не теряла уверенности. По его мнению, англичане создали множество моментов и не прекращали давление на ворота соперника. В итоге Гарри Кейн благодаря своему индивидуальному мастерству решил исход встречи. Теперь сборную Англии в четвертьфинале ждет серьезное испытание в матче против Мексики.

АнглияГарри КейнДеклан РайсЧемпионат мираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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