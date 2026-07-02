Златан Ибрагимович назвал «пугающее» трио Франции

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович очень высоко оценил линию атаки сборной Франции.

По его мнению, трио в составе Усмана Дембеле, Майкла Олисе и Килиана Мбаппе на сегодняшний день является одним из самых опасных в мировом футболе.

Три лучших футболиста мира в составе Франции

Ибрагимович отметил, что трое из пяти сильнейших игроков современного футбола действуют в атаке Франции.

«Трое из пяти лучших футболистов мира играют в атаке Франции — Дембеле, Олисе и Мбаппе», — заявил Златан.

Он добавил, что на оставшиеся два места можно поставить Эрлинга Холанда и Ламина Ямаля. Лионеля Месси же он охарактеризовал как игрока совершенно иного уровня.

Объединить звезд в одной команде непросто

По словам Златана, одного лишь сбора сильных футболистов в одном составе недостаточно для достижения успеха.

В качестве примера он привел период игры Мбаппе, Месси и Неймара вместе в «ПСЖ».

«Создать эффективную комбинацию из таких звезд непросто. В „ПСЖ“ Мбаппе, Месси и Неймар играли вместе, но это не всегда давало стопроцентный результат», — сказал он.

Главное преимущество французского трио

Ибрагимович особо отметил отсутствие излишней конкуренции между нападающими Франции за статус игрока номер один.

По его мнению, Дембеле, Олисе и Мбаппе выполняют огромный объем работы не только с мячом, но и без него.

«Все знают, на что они способны с мячом. Но работа, которую они выполняют без мяча, еще важнее», — отметил бывший форвард.

«Пугающе для соперников»

Златан подчеркнул, что каждый из нападающих Франции обладает способностью в одиночку решить исход матча.

«Каждый из них может самостоятельно определить судьбу игры. И это пугает соперников», — приводит его слова RMC Sport.

Скорость, техника и взаимопонимание в линии атаки Франции делают команду крайне опасной силой для любого оппонента.