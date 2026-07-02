Гарри Кейн спас Англию: Тьерри Анри и Златан Ибрагимович признали мастерство нападающего

В сложном матче против сборной ДР Конго в рамках чемпионата мира капитан сборной Англии Гарри Кейн продемонстрировал высочайший класс и спас свою команду от неожиданного поражения. Победа со счетом 2:1, добытая благодаря дублю звезды «Баварии», восхитила не только болельщиков, но и легенд футбола — Тьерри Анри и Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Гарри Кейн, открывший счет ударом головой на 75-й минуте, в самом конце встречи забил победный гол, нанеся мощный удар из крайне сложной позиции. Тьерри Анри в эфире Фокс Спортс высоко оценил физическое состояние и технику удара форварда. По словам Анри, для такого мощного выстрела на последних минутах игры требуется колоссальное мастерство.

"В момент удара он находился в странном положении в воздухе. Откуда взять такую силу в конце матча, когда все измотаны? Даже Деклан Райс едва не падал от усталости. Если бы я сейчас попытался так ударить, я бы сломал себе спину. Это настоящее мастерство! Браво, сэр Гарри!" — не скрывал восхищения Тьерри Анри.

Единственная надежда Англии

Златан Ибрагимович, согласившись с мнением Анри, отметил, что нынешняя сборная Англии полностью зависит от своего капитана. По мнению бывшего шведского нападающего, если в других грандах есть несколько лидеров, то у англичан исход матча решает только Гарри Кейн.

"Когда мы говорим об Аргентине, мы называем Лионеля Месси, о Франции — Килиана Мбаппе, но у них есть и другие суперзвезды. Когда же речь заходит об Англии, всё сводится к Гарри Кейну. Сегодня он забил два гола и провел одну великолепную атаку. Если Англия хочет стать чемпионом, Кейн должен продолжать играть в таком же стиле", — сказал Ибрагимович.

В то же время Златан выразил обеспокоенность общим физическим состоянием команды. Он заметил, что даже такие выносливые игроки, как Деклан Райс, испытывали трудности в конце игры. Это может создать проблемы подопечным Томаса Тухеля на следующих стадиях турнира.

На данный момент Гарри Кейн довел количество своих голов на чемпионате мира до пяти. Он сравнялся в гонке бомбардиров с Эрлингом Холандом и отстает всего на один мяч от лидеров — Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Тот факт, что сборная Англии продолжает побеждать, пусть и с трудом, показывает, что они остаются одними из главных претендентов на чемпионство.