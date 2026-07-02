WhatsApp вводит имена пользователей: вырастет ли риск мошенничества

·27·Технологии
WhatsApp вводит имена пользователей: вырастет ли риск мошенничества

WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров в мире, начал предоставлять пользователям возможность резервировать специальные имена пользователей (усернаме) вместо номеров телефонов. Ожидается, что эта новинка станет доступна для всех до конца года. Однако новая функция еще до полноценного запуска вызвала серьезную обеспокоенность среди экспертов по безопасности и государственных регуляторов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Суть в том, что хотя использование имен пользователей повышает конфиденциальность, это может привести к росту случаев мошенничества и выдачи себя за другого человека (имперсонатион). По данным TechCrunch, в ходе первых тестов было обнаружено, что имена пользователей, очень похожие на имена известных политиков, звезд и крупных организаций, все еще доступны для регистрации.

Фейковые аккаунты и проблемы безопасности

В Индии, которая считается одним из крупнейших рынков мессенджера, этот вопрос рассматривается на государственном уровне. Министерство электроники и информационных технологий (МеитЙ) направило официальное предупреждение руководству WhatsApp. По мнению регулятора, имена пользователей могут усилить кибермошенничество, фишинг и схемы «цифрового похищения», так как преступники смогут отправлять сообщения от имени влиятельных лиц, не раскрывая свои номера телефонов.

Корпорация Meta заявляет, что обладает собственной системой защиты в этом вопросе. По словам представителей компании, специальные имена для общественных деятелей, государственных органов и некоторых брендов были зарезервированы заранее. Однако Meta не раскрыла критерии, по которым именно какие имена защищаются. Например, основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что не смог занять в WhatsApp свое традиционное имя «cz_binance», используемое на других платформах.

Спор регуляторов и защитников прав

Правительство Индии требует от WhatsApp не запускать эту функцию полностью до завершения консультаций. Министерство подчеркивает, что рост числа атак от имени банков и правоохранительных органов создает социальный риск. Для пользователей из Узбекистана эта тема также актуальна, так как мошенничество через мессенджеры часто встречается и в нашем регионе.

С другой стороны, организации по цифровым правам, такие как Интернет Фридом Фундатион (ИФФ), критикуют вмешательство правительства. По их мнению, бороться с мошенничеством следует не через технологические ограничения, а через исполнение уголовного законодательства. В противном случае государственные органы могут оказывать необоснованное давление на дизайн и функции продуктов частных компаний.

Ожидается, что в ближайшие месяцы WhatsApp примет окончательное решение по этим спорным вопросам. Пока пользователям рекомендуют резервировать нужные имена, как только появится такая возможность, чтобы защитить свой личный бренд. Внедрение имен пользователей в мессенджере еще больше сократит разрыв в идентификации с такими конкурентами, как Telegram.

WhatsAppMetaТехнологииБезопасностьКиберпреступность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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