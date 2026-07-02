Бендинг Спунс произвела фурор в мире технологий: IPO на 18 миллиардов долларов

·34·Технологии
Бендинг Спунс произвела фурор в мире технологий: IPO на 18 миллиардов долларов

Итальянская компания Бендинг Спунс успешно вышла на биржу Nasdaq, увеличив свою рыночную стоимость до более чем 18 миллиардов долларов. Уже в первый торговый день акции компании подорожали на 40%. Этот результат вызвал большой интерес в технологическом мире, так как компания на протяжении многих лет специализировалась на покупке известных, но пришедших в упадок интернет-брендов и их последующем восстановлении. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Этот холдинг, базирующийся в Милане, собрал в своем портфеле такие крупные платформы, как Митуп, Эвентбрите, Вимео и ВеТрансфер. В интервью изданию TechCrunch один из основателей компании Маттео Даниели подчеркнул, что Бендинг Спунс не просто занимается покупкой и последующей перепродажей активов, а стремится трансформировать их технологически и сохранять в долгосрочной перспективе.

Формула успеха: минимизация случайности

По словам Даниели, в основе успеха компании лежит философия «минимизации фактора удачи». Когда их первый стартап Эвертале потерпел неудачу, основатели поняли, что удача играет слишком большую роль в предпринимательстве. После этого они разработали стратегию, основанную на операционном совершенстве, чтобы рост и развитие бизнеса не зависели от случайных факторов.

В своих инвестиционных документах (форма Ф-1) компания отметила, что удача важна при поиске соответствия продукта рынку (продукт-маркет фит), однако в процессах управления и технического исполнения её можно исключить. Для этого Бендинг Спунс использует систему анализа данных и проведения сложных экспериментов. Это позволяет принимать точные решения при определении цен на продукты и внедрении новых функций.

Искусственный интеллект и отношение пользователей

Бендинг Спунс считает себя компанией, которая «занималась AI еще до того, как это стало трендом». За последние полтора года использование возможностей искусственного интеллекта резко увеличило скорость разработки новых функций. Для инвесторов это выглядит более привлекательно, чем устаревающие СааС-бизнесы (программное обеспечение как услуга).

Стоит отметить, что стратегия компании не всегда воспринималась однозначно. В частности, сокращение штатов в приобретенных компаниях и повышение стоимости подписок вызвали протесты среди пользователей. Однако, по словам Даниели, показатель удержания клиентов остается стабильным, что подтверждает правильность выбранного пути.

Сегодня Бендинг Спунс стала одним из крупнейших технологических операторов не только в Европе, но и в глобальном масштабе. Их успех на IPO доказывает, что традиционные интернет-сервисы можно возродить с помощью современных АИ-технологий. Для узбекистанских стартаперов и инвесторов этот опыт может стать примером того, насколько важно опираться при развитии продукта не на эмоции, а на строгие данные.

Bending SpoonsIPONasdaqТехнологииИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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