Гарри Кейн спас Англию от поражения: проблемы Томаса Тухеля в дебюте

·30·Спорт
Гарри Кейн спас Англию от поражения: проблемы Томаса Тухеля в дебюте

Сборная Англии под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля одержала тяжелую победу над сборной ДР Конго в своем первом испытании. Хотя «три льва» победили со счетом 2:1, качество игры и командные действия вызвали множество вопросов у экспертов и болельщиков. Этот матч стал серьезным сигналом относительно амбиций Англии на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com .

Матч начался по неожиданному сценарию. Уже на 7-й минуте встречи, прошедшей на стадионе в Атланте, Брайан Сипен поразил ворота Джордана Пикфорда, выведя номинальных хозяев вперед. Этот гол обнажил беспорядок в защите Англии и недостаток концентрации. Несмотря на моменты у Джуда Беллингема и Маркуса Рэшфорда в первом тайме, счет до перерыва не изменился.

Гарри Кейн — настоящий спаситель команды

Замены и тактические корректировки, внесенные Томасом Тухелем во втором тайме, принесли свои плоды. Капитан команды Гарри Кейн вновь доказал, что является нападающим мирового уровня. Сначала он точным ударом головой после передачи Энтони Гордона восстановил равновесие. Вскоре Кейн нанес мощный и точный удар из-за пределов штрафной площади, оформив дубль и принеся команде победу.

Согласно анализу Goal.com, сборная Англии в ее нынешнем состоянии не готова конкурировать с сильнейшими командами мира. Несмотря на наличие такого сильного тактика, как Томас Тухель, команде не хватает стабильности в игре и точности в завершении атак. Если уровень игры не улучшится в ближайшее время, мечты о победе на мундиале 2026 года могут не сбыться.

Томас Тухель в послематчевом интервью отметил волю своей команды: «Мы верили до конца и не прекращали давление во втором тайме. Вратарь соперника продемонстрировал невероятные сейвы, но парни не хотели мириться с поражением». Из слов тренера видно, что он доволен психологической устойчивостью команды, однако с тактической точки зрения предстоит еще много работы.

Следующее испытание сборной Англии состоится в воскресенье против Мексики, одного из хозяев турнира. Этот матч станет для Тухеля еще одной возможностью устранить недостатки команды и опробовать новые тактические схемы. Болельщики же ждут не только результата, но и более содержательной игры.

АнглияГарри КейнТомас ТухельФутболЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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