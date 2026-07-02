Почему Бехруз Каримов пока не спешит переходить в гранды?
Сборная Узбекистана вернулась на родину, завершив свое историческое участие в ЧМ-2026.
Бехруз Каримов, привлекший внимание болельщиков и экспертов уверенной игрой на мундиале, откровенно рассказал о своем будущем, интересе со стороны клубов и трансферных планах.
«Многие в меня не верили»
По словам молодого футболиста, из-за травмы, полученной перед началом чемпионата мира, некоторые скептически относились к его возможностям.
«Мы заранее знали, что каждый матч будет тяжелым. Из-за того, что я получил травму перед стартом турнира, многие в меня не верили», — сказал Каримов.
Некоторые считали его слишком молодым и неопытным. Футболист подчеркнул, что на поле он старался доказать обратное.
«Я старался порадовать наш народ»
Каримов отметил, что в каждом матче на мундиале выкладывался на полную.
«Я сделал всё возможное, чтобы доказать обратное. Всем сердцем старался порадовать наш народ и оправдать их доверие», — добавил он.
Сообщается, что после его выступлений интерес к футболисту проявил ряд зарубежных клубов.
«Есть предложения от нескольких клубов»
Бехруз Каримов сообщил, что на данный момент получил предложения от нескольких команд.
«Мы ведем с ними переговоры и выберем наиболее подходящий вариант», — сказал футболист.
Каримов подчеркнул, что при принятии решения для него важно не имя клуба, а возможность получать регулярную игровую практику.
Гранды также проявляют интерес
Футболист рассказал, что с детства следил за играми ряда известных европейских клубов.
Он перечислил следующие команды:
«Челси»;
«Реал Мадрид»;
«Манчестер Юнайтед»;
«Манчестер Сити».
«Сейчас интерес есть и от этих клубов, но пока я не планирую туда переходить», — сказал Каримов.
Почему он не спешит в большие клубы?
Основная цель Каримова — не остаться в запасе, а постоянно выходить на поле.
«Для меня самое главное — регулярная игровая практика», — отметил он.
Футболист планирует сначала проявить себя в команде среднего уровня, набраться достаточного опыта и только после этого сделать шаг в сторону грандов.
План Каримова предельно ясен
Молодой футболист намерен развивать свою карьеру поэтапно:
получать постоянную игровую практику;
проявить себя в зарубежном чемпионате;
набраться опыта;
впоследствии перейти в один из грандов Европы.
Участие в ЧМ-2026 открыло перед Каримовым новые двери. Теперь то, какой клуб он выберет, становится одной из самых обсуждаемых тем для болельщиков узбекского футбола.
Как вы считаете, в каком чемпионате Бехрузу Каримову следует продолжить карьеру?
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