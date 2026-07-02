Почему Бехруз Каримов пока не спешит переходить в гранды?

·69·Спорт
Почему Бехруз Каримов пока не спешит переходить в гранды?

Сборная Узбекистана вернулась на родину, завершив свое историческое участие в ЧМ-2026.

Бехруз Каримов, привлекший внимание болельщиков и экспертов уверенной игрой на мундиале, откровенно рассказал о своем будущем, интересе со стороны клубов и трансферных планах.

«Многие в меня не верили»

По словам молодого футболиста, из-за травмы, полученной перед началом чемпионата мира, некоторые скептически относились к его возможностям.

«Мы заранее знали, что каждый матч будет тяжелым. Из-за того, что я получил травму перед стартом турнира, многие в меня не верили», — сказал Каримов.

Некоторые считали его слишком молодым и неопытным. Футболист подчеркнул, что на поле он старался доказать обратное.

«Я старался порадовать наш народ»

Каримов отметил, что в каждом матче на мундиале выкладывался на полную.

«Я сделал всё возможное, чтобы доказать обратное. Всем сердцем старался порадовать наш народ и оправдать их доверие», — добавил он.

Сообщается, что после его выступлений интерес к футболисту проявил ряд зарубежных клубов.

«Есть предложения от нескольких клубов»

Бехруз Каримов сообщил, что на данный момент получил предложения от нескольких команд.

«Мы ведем с ними переговоры и выберем наиболее подходящий вариант», — сказал футболист.

Каримов подчеркнул, что при принятии решения для него важно не имя клуба, а возможность получать регулярную игровую практику.

Гранды также проявляют интерес

Футболист рассказал, что с детства следил за играми ряда известных европейских клубов.

Он перечислил следующие команды:

  • «Челси»;

  • «Реал Мадрид»;

  • «Манчестер Юнайтед»;

  • «Манчестер Сити».

«Сейчас интерес есть и от этих клубов, но пока я не планирую туда переходить», — сказал Каримов.

Почему он не спешит в большие клубы?

Основная цель Каримова — не остаться в запасе, а постоянно выходить на поле.

«Для меня самое главное — регулярная игровая практика», — отметил он.

Футболист планирует сначала проявить себя в команде среднего уровня, набраться достаточного опыта и только после этого сделать шаг в сторону грандов.

План Каримова предельно ясен

Молодой футболист намерен развивать свою карьеру поэтапно:

  • получать постоянную игровую практику;

  • проявить себя в зарубежном чемпионате;

  • набраться опыта;

  • впоследствии перейти в один из грандов Европы.

Участие в ЧМ-2026 открыло перед Каримовым новые двери. Теперь то, какой клуб он выберет, становится одной из самых обсуждаемых тем для болельщиков узбекского футбола.

Как вы считаете, в каком чемпионате Бехрузу Каримову следует продолжить карьеру?

Бехруз Каримов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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