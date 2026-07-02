Yandex объявил о масштабных изменениях в направлении искусственного интеллекта

Российский технологический гигант Yandex проводит серьезную структурную и кадровую перестановку с целью ускорения развития своих основных бизнес-направлений — поисковой системы и технологий искусственного интеллекта. Компания намерена объединить платформу Алиса AI в единую экосистему и дальнейшем расширить это направление. Данный шаг призван не только упростить внутреннее управление, но и сократить время вывода новых АИ-продуктов на рынок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

По данным компании, теперь Алиса AI как единая платформа переходит под руководство Дмитрия Тимко. Тимко является специалистом с многолетним опытом работы в Yandex, достигшим значительных успехов в запуске массовых продуктов. Если ранее разработки в области искусственного интеллекта велись разрозненно различными подразделениями, то теперь все ресурсы будут сосредоточены в одной точке.

Новые отраслевые помощники и АИ-платформа

Одной из основных задач объединенной команды является создание специализированных АИ-помощников для конкретных отраслей. В частности, по сообщению иксбт.ком, Yandex планирует в ближайшее время представить новые АИ-сервисы, помогающие узкопрофильным специалистам, таким как «нейроюрист» и «нейробухгалтер». Это может стать интересным решением и для рынков с развивающейся цифровой экономикой, таких как Узбекистан.

Дмитрий Тимко будет работать в тесном сотрудничестве с руководителем направления Алиса AI и умных устройств Валерием Стромовым. Ожидается, что этот тандем обеспечит синергию аппаратного обеспечения и программного интеллекта. Это расширит возможности AI во всех устройствах — от умных колонок до бытовой техники.

Глобальная поисковая система и генеративные технологии

Одновременно с этим Yandex объединил свои глобальные поисковые подразделения под единым руководством. Развитие поисковой системы на российском и зарубежных рынках доверено Александру Поповскому. Основная задача Поповского — увеличить долю поиска Yandex на международной арене и внедрить новые сценарии для пользователей.

Важной частью стратегии определено более глубокое использование больших языковых моделей (LLM) при формировании результатов поиска. Это позволит предоставлять пользователям не просто ссылки на запросы, а точные ответы, подготовленные с помощью генеративного искусственного интеллекта. Ранее Поповский успешно запустил поисковые сервисы с интеграцией Алиса AI на рынках Казахстана и Турции.

Эти изменения направлены на повышение конкурентоспособности Yandex в гонке искусственного интеллекта с Google и другими глобальными технологическими гигантами. Руководство компании считает приоритетной задачей превращение поиска, рекомендаций и генеративных технологий в единый универсальный АИ-продукт. Это означает создание еще более умной и быстрой цифровой среды для пользователей в ближайшем будущем.